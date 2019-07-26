Аббас назвал разрушение домов в Сур Бахире "этнической чисткой", которую Израиль проводит при поддержке США.

Израильский телеканал "Кан-11" передал, что Махмуд Аббас сообщил, что с пятницы, 26 июля, его администрация прекращает придерживаться соглашений, подписанных с Израилем, и переходит к действиям.

22 июля на пресс-конференции в Рамалле Саиб Ариках сообщил, что глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отдал распоряжение о восстановлении разрушенных домов за счет Палестинской автономии.

Арикат также сообщил, что Рамалла начинает работу над созданием механизма по отмене всех соглашений с Израилем, а также по распоряжению Махмуда Аббаса обратилась в Лигу Арабских страны с требованием о проведении чрезвычайного совещания.

"Здания, о которых идет речь, были построены незаконно, без получения соответствующих разрешений. Они были возведены в зоне, запрещенной для строительства командующим Центральным округом в районе Сур Бахира, в непосредственной близости от разделительного забора", - сообщило израильское министерство обороны, напомнив, что решение БАГАЦа по этому вопросу было принято 17 мая. Речь идет о 12 домах (72 единицы жилья). 11 зданий находятся на различных этапах строительства, а в еще одном доме заселен только первый этаж.

Разрушение домов, расположенных в квартале Вади Хумус (Сур Бахир), к югу от Иерусалима, осудила Иордания. В заявлении министерства иностранных дел Хашимитского королевства говорится, что разрушение домов, принадлежащих палестинским семьям, усиливает напряженность и наносит серьезный ущерб переговорному процессу.

С осуждением действий Израиля также выступил Катар.

Посланник ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов в своем "твиттере" призвал власти Израиля прекратить снос домов, принадлежащих палестинским семьям. Он написал, что "никакая гуманитарная помощь не сможет компенсировать страдания людей".

США дважды заблокировали принятие Советом безопасности ООН резолюции, осуждающей снос Израилем незаконных построек в квартале Вади Хумус к югу от Иерусалима.

Первая резолюция, выдвинутая Кувейтом, Индонезией и Южной Африкой, была заблокирована в связи с ее формулировкой, осуждающей и снос построек, и стену безопасности, из-за близости к которой их снесли.

После того, как текст резолюции был сокращен с пяти параграфов до трех, и в ее формулировку были внесены изменения, США наложили вето на ее утверждение.