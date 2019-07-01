В частности на упоминание о громкой идее, с которой на тот момент Администрация новоизбранного президента выступила в первые дни относительно референдума о переговорах с Россией, Богдан уточнил:
"Там было не так - не о переговорах с Россией, а по каким-то тонким моментам, например, по вопросу о языке. Мы можем Донецкой и Луганской области разрешить разговаривать на русском языке, если у нас начнется мир в стране? Ставим вопрос – "да/нет". Если можем, тогда Донецк и Луганск общаются на русском языке".
На вопрос, понимают ли в Офисе президента силу прецедента, и не приведет ли это к цепной реакции (разрешили Донецку и Луганску, потом приходит Одесса и говорит, что тоже хочет), Богдан ответил: "Давайте еще угробим пятнадцать тысяч наших граждан в войне?".
В то же время глава ОПУ уточнил, что он против идеи сделать русский вторым государственным.
"Нет. Я сам со Львова, у меня же там "бандеровцы", я за украинский язык и я за Украину. Но у нас есть проблема, ее надо решать. Мы говорим бесконечно, а ничего не решаем, а надо решать".
"Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский и при условии, что после этого они – территория Украины", – добавил он.
По мнению Богдана, нужно искать компромиссы.
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