Внести пункт о запрете двойного гражданства в предвыборную программу консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) предложила председатель ХДС и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), выступая на всегерманском съезде молодежной организации консерваторов - Junge Union - в воскресенье, 13 октября.

По словам Карренбауэр, она поддержит соответствующую инициативу на партийном съезде в конце ноября. Она также проведет консультации о возможной подготовке законопроекта о запрете двойного гражданства в Германии с фракцией блока ХДС/ХСС в бундестаге. Однако шансов на принятие закона в этом легислатурном периоде нет в связи с отрицательной позицией социал-демократов, входящих в правящую коалицию, подчеркнула глава ХДС.

Крамп-Карренбауэр и двойное гражданство

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, 7 декабря 2018 года сменившая Ангелу Меркель (Angela Merkel) на посту председателя ХДС, не впервые затрагивает тему двойного гражданства. "Концепция двойного гражданства может сработать только в том случае, если она не препятствует интеграции", - заявила она еще в рамках предвыборной кампании на пост главы ХДС в ноябре 2018 года. Среди предлагаемых мер по ужесточению законодательства о двойном гражданстве - запрет на передачу иностранного гражданства от живущих в Германии иммигрантов их внукам, так называемое "поколенческое ограничение" (Generationenschnitt).

Позже, в феврале 2019 года, Крамп-Карренбауэр призвала к скорейшему изменению законодательства с целью упрощения процедуры лишении гражданства боевиков террористической группировки "Исламское государство", имеющих паспорт ФРГ. "Тот, кто идет в террористическую организацию и имеет два паспорта, должен знать, что немецкого он таким образом лишается", - отметила глава ХДС в интервью изданиям медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).