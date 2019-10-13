Внести пункт о запрете двойного гражданства в предвыборную программу ХДС предложила возглавляющая эту партию Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Шансов принять соответствующий закон нет.
© Shutterstock

Внести пункт о запрете двойного гражданства в предвыборную программу консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) предложила председатель ХДС и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), выступая на всегерманском съезде молодежной организации консерваторов - Junge Union - в воскресенье, 13 октября.

Статьи по теме:
В России подтвердили планы разрешить двойное гражданство  (4)
Референдум о двойном гражданстве состоялся, но голосов "за" не хватило  (42)

По словам Карренбауэр, она поддержит соответствующую инициативу на партийном съезде в конце ноября. Она также проведет консультации о возможной подготовке законопроекта о запрете двойного гражданства в Германии с фракцией блока ХДС/ХСС в бундестаге. Однако шансов на принятие закона в этом легислатурном периоде нет в связи с отрицательной позицией социал-демократов, входящих в правящую коалицию, подчеркнула глава ХДС.

Крамп-Карренбауэр и двойное гражданство

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, 7 декабря 2018 года сменившая Ангелу Меркель (Angela Merkel) на посту председателя ХДС, не впервые затрагивает тему двойного гражданства. "Концепция двойного гражданства может сработать только в том случае, если она не препятствует интеграции", - заявила она еще в рамках предвыборной кампании на пост главы ХДС в ноябре 2018 года. Среди предлагаемых мер по ужесточению законодательства о двойном гражданстве - запрет на передачу иностранного гражданства от живущих в Германии иммигрантов их внукам, так называемое "поколенческое ограничение" (Generationenschnitt).

Позже, в феврале 2019 года, Крамп-Карренбауэр призвала к скорейшему изменению законодательства с целью упрощения процедуры лишении гражданства боевиков террористической группировки "Исламское государство", имеющих паспорт ФРГ. "Тот, кто идет в террористическую организацию и имеет два паспорта, должен знать, что немецкого он таким образом лишается", - отметила глава ХДС в интервью изданиям медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Deutsche Welle

В мире

Эквадорский президент приказал армии занять улицы столицы

Президент Эквадора Ленин Морено вывел на столичные...

Глава немецких консерваторов хочет запретить двойное гражданство (1)

Внести пункт о запрете двойного гражданства в...

"Первая фаза" торговой сделки с Китаем: США отложили повышение пошлин (2)

США согласились приостановить очередное повышение...

Греческая церковь признала право Константинополя дать автокефалию Украине (18)

Архиерейский собор Элладской (Греческой) православной...

Помогавший адвокату Трампа бизнесмен связан с украинским олигархом Фирташем (3)

Бизнесмен советского происхождения, предположительно...

TOP новостей

Шатили Внутренняя Хевсурети Аргунское ущелье Водохранилище Джинвали Шатили Крепость Муцо

Крепости Грузии: в горы за покоем и ... адреналином (12)

Высокогорные крепости Шатили и Муцо в Хевсурети –...

Придумано новое наказание для тех, кто мусорит: денежных штрафов недостаточно (1)

Член Сейма Миколас Маяускас предложил наказать...

В Вильнюсе дома стали дешевле чем квартиры (63)

Рынок недвижимости в столице Литвы переживает...

После трагедии в семье Ушацкас поделился трогательным посланием: так было суждено (2)

9 октября стало известно, что мать известного бывшего...

Мальдейкене о налоговых изменениях: такая система деморализует (56)

Европаламентарий Аушра Малдейкене назвала литовских...