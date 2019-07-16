Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Канада и другие союзники по альянсу сталкиваются с растущей угрозой шпионажа, в том числе промышленного, со стороны других государств. "Мы видим активизацию усилий других стран по шпионажу за союзниками НАТО", — сказал Столтенберг в понедельник, 15 июля, на пресс-конференции вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
По словам главы НАТО, ее руководство создало новое разведывательное подразделение, нацеленное на улучшение обмена информацией между организациями и повысить их способность реагировать на киберугрозы.
"Частично речь идет о промышленном шпионаже, с которым сталкивается гражданская разведка, но, конечно же, могут быть затронуты и наши вооруженные силы, а также военная разведка", — сказал Столтенберг. Он добавил, что в НАТО к этому относятся "очень серьезно".
"Нам нужны критически настроенные журналисты, которые задают сложные вопросы, проверяют свои источники, и это лучший способ защитить свободные и открытые демократические процессы", — заявил Столтенберг.
НАТО создала Центр передовых технологий в Эстонии, где в апреле 2019 года эксперты провели крупнейшие в мире учения по кибербезопасности, призванные не только обучить защите киберинфраструктуры альянса, но и защитить от вмешательства в демократические процессы.
Кормят объедками? Что попадает на шведский стол в Турции (1)
Глава Федерации отельеров Турции рассказал о том, как...
Науседа о написании польских фамилий: я не тот человек, который легко раздает обещания
Президент Литвы Гитанас Науседа во время своего...
Эрдоган хочет производить С-400 вместе с Россией
В Турцию прибыли уже 9 самолетов с компонентами систем...
CNN обнаружила новые доказательства причастности Ассанжа к вмешательству в выборы и его связи с российскими спецслужбами (7)
Телеканал CNN получил доступ к материалам,...
В Казахстане ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС покончил с собой после просмотра сериала HBO (7)
Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай...
TOP новостей
Науседа о написании польских фамилий: я не тот человек, который легко раздает обещания
Президент Литвы Гитанас Науседа во время своего...
В Литве меняется порядок: не останется зеленых стрелок при красном сигнале светофора (26)
С 2020 года в Литве не останется зеленых стрелок,...
Паланга меняет свое лицо: сколько стоит комната, и какая зарплата у официантов (23)
Многие жители Литвы не представляют себе лето без...
Суд решил оставить Палецкиса под арестом (38)
Каунасский окружной суд (КОС) во вторник продлил еще на...