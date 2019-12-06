В случае прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года "Газпром" увидит, что его долю на европейском рынке занимают другие игроки и через какое-то время вернется к новому оператору газотранспортной системы (ГТС), отделенному от "Нафтогаза", чтобы все-таки договориться о транзите. Такой сценарий развития событий в "Нафтогазе" считают самым вероятным, заявил глава компании "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев в интервью украинскому онлайн-изданию "Лiга. Бизнес", опубликованному в четверг, 5 декабря.
Другими возможными вариантами развития событий в "Нафтогазе" считают подписание "Газпромом" контракта на транзит газа на европейских условиях с новым оператором ГТС ("позитивный вариант") и отказ "Газпрома" от подписания такого контракта ("негативный вариант"), указал Коболев. По его словам, в пользу последнего варианта говорит тот факт, что "Газпром" и другие российские компании создали в Европе огромные запасы газа, которые в случае кризиса вырастут в цене.
Вопрос допуска иностранцев к украинской ГТС
По словам Коболева, украинские политики "захлопнули окно возможностей" для привлечения иностранных партнеров в украинскую ГТС. Верховная рада перед вторым чтением исключила из закона о ГТС возможность приватизации трубопровода или сдачи его в концессию, напоминает издание.
Именно этим и воспользовался "Газпром", чтобы доказать европейцам, что "эти украинцы неадекватные", пояснил Коболев. "Главный аргумент "Газпрома" в Европе - украинцы не являются вашими партнерами, а мы, россияне, - ваши партнеры. И этот аргумент работает - ничто так не скрепляет дружбу, как взаимный коммерческий интерес", - заявил Коболев. "Проблема Украины в том, что в этом вопросе в Верховной раде победила пророссийская сила", - добавил он.
По оценкам Коболева, из-за газопровода "Северный поток - 2" украинская экономика будет нести убытки в размере 3 миллиардов долларов в год. "Я считаю, что если "Северный поток - 2" будет достроен, транзита через Украину не будет", - подчеркнул глава "Нафтогаза".
Реальные выплаты "Газпрома" Украине
Что касается реальных выплат "Газпрома" Украине, то, по данным Коболева, российская газовая компания уже перечислила украинской стороне 2,1 млрд долларов в счет потребленного в 2014-2015 годах газа", но не полностью оплаченного Украиной.. Как указал глава "Нафтогаза", эта сумма, составляющая 45 процентов компенсации, присужденной Украине в Стокгольмском арбитражном суде в феврале 2018 года, была почти полностью перечислена в госбюджет Украины.
В настоящее время украинская сторона занимается взысканием по оставшейся сумме, указал Коболев. Учитывая накопленные проценты, речь идет о 3 миллиардах долларов. В случае если "Газпром" не рассчитается по долгам, местные суды разных юрисдикций разрешат продавать его активы, добавил он.
Решение Стокгольмского арбитража в споре "Газпрома" с "Нафтогазом"
Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года принял окончательное решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на транзит газа через территорию Украины. По нему "Газпром" должен заплатить украинской стороне 2,6 миллиарда долларов за недостаточные объемы транзита газа.
28 мая того же года "Газпром" обратился в апелляционный суд шведского округа Свеа с требованием об отмене вердикта Стокгольмского арбитража, а 7 июня подал в тот же суд ходатайство о приостановлении исполнения решения арбитража, связанного с попытками "Нафтогаза" до рассмотрения жалобы по существу начать процедуру принудительного взыскания средств.
Однако в конце ноября 2019 года апелляционный суд шведского округа Свеа подтвердил решение Стокгольмского арбитража по конфликту с "Нафтогазом Украины" о поставках российского газа, отклонив жалобу российского концерна.
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