Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев утверждает, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 млрд. долларов. Об этом он написал на своей странице в Facebook во вторник, 5 ноября. Коболев отмечает, что российская сторона предлагает "Нафтогазу" "обнулить", согласно решению Стокгольмского арбитража, почти 3 млрд долларов, а также отказаться от иска на 12 млрд долларов. Сюда же глава "Нафтогаза" приплюсовал штраф в 7 млрд долларов, от которого предлагается отказаться Антимонопольному комитету Украины.
Для того чтобы их обнулить, отметил Коболев, необходимы встречные претензии на сопоставимые суммы от России. Таких шагов он пока не наблюдает.
Предложения России и новые требования Украины
На трехсторонних газовых переговорах России, Украины и ЕС в конце октября руководитель делегации РФ, министр энергетики Александр Новак указал, что в Москве хотят договориться с Киевом сразу по всем вопросам, касающимся газа. Это и судебные споры в Стокгольмском арбитраже, согласно которым "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов, и решения Антимонопольного комитета Украины, наложившего в 2016 году на "Газпром" штраф в размере около шести млрд долларов.
Вскоре после этого "Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования "Газпрому". Исполнительный директора "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что компания запросила пересмотр "Газпромом" тарифа на транзит в период с 13 марта 2018 по 1 января 2020 года. При неисполнении данного условия украинская сторона будет требовать компенсации в размере 11,8 млрд долларов.
В отношении мэра Киева Виталия Кличко возбуждено дело о госизмене (3)
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)...
Глава "Нафтогаза" не намерен прощать "Газпрому" 22 млрд долларов (15)
В ответ на предложения Москвы "обнулить" финансовые...
Посол США в ЕС дал новые показания по "украинскому делу" Трампа (2)
Посол США в ЕС Гордон Сондланд вспомнил о взаимосвязи...
США заявили о намерении РФ, КНР и Ирана повлиять на выборы 2020 года (6)
Пентагон , а также ряд министерств и спецслужб США...
В Великобритании официально началась предвыборная кампания (2)
Внеочередные парламентские выборы в Великобритании...
TOP новостей
Премьер-министр Литвы: большой вопрос, останусь ли я в политике (14)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис пока не...
Две Литвы разделяет пропасть: выезжаешь из Вильнюса и оказываешься в другом государстве (158)
Жителям крупных городов Литвы сложно понять, почему...
Глава МИД Литвы: позиция России может быть "самым большим препятствием" для мира на Донбассе (33)
Россия позиционирует себя как нейтральная сторона...
60 литовских компаний перебрались в Польшу: повышение зарплат развалит транспортный сектор? (14)
Больше 60 транспортных компаний из Литвы уже...
Как вернуться в детство: простые игрушки для взрослых, сделать которые совсем непросто
В каждой семье, наверняка, есть свой рождественский или...