В ответ на предложения Москвы "обнулить" финансовые споры "Нафтогаз" выдвинул новые претензии к российской стороне.
Naftogaz vadovas Andrejus Kobolevas
© AFP/Scanpix

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев утверждает, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 млрд. долларов. Об этом он написал на своей странице в Facebook во вторник, 5 ноября. Коболев отмечает, что российская сторона предлагает "Нафтогазу" "обнулить", согласно решению Стокгольмского арбитража, почти 3 млрд долларов, а также отказаться от иска на 12 млрд долларов. Сюда же глава "Нафтогаза" приплюсовал штраф в 7 млрд долларов, от которого предлагается отказаться Антимонопольному комитету Украины.

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Для того чтобы их обнулить, отметил Коболев, необходимы встречные претензии на сопоставимые суммы от России. Таких шагов он пока не наблюдает.

Предложения России и новые требования Украины

На трехсторонних газовых переговорах России, Украины и ЕС в конце октября руководитель делегации РФ, министр энергетики Александр Новак указал, что в Москве хотят договориться с Киевом сразу по всем вопросам, касающимся газа. Это и судебные споры в Стокгольмском арбитраже, согласно которым "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов, и решения Антимонопольного комитета Украины, наложившего в 2016 году на "Газпром" штраф в размере около шести млрд долларов.

Вскоре после этого "Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования "Газпрому". Исполнительный директора "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что компания запросила пересмотр "Газпромом" тарифа на транзит в период с 13 марта 2018 по 1 января 2020 года. При неисполнении данного условия украинская сторона будет требовать компенсации в размере 11,8 млрд долларов.

Deutsche Welle
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