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Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков заявил, что в Украине на 30% уменьшилось количество преступности за время карантина. Однако стало больше мошенников, которые пытаются обмануть людей в период напряженной ситуации.
Глава МВД Украины заявил, что во время карантина на треть снизилась преступность
© Sputnik / Scanpix

Об этом Арсен Аваков сказал в эфире программы "Главная тема", сообщает сайт МВД.
"Мы очень активно пытаемся реагировать на все фейки. Например, недавно была ситуация, когда рассылались смс-сообщение о том, что будто бы какая-то фирма должна ходить по квартирам и дезинфицировать помещения. Полиция это отслеживала. Отсылали смс-сообщение с предупреждением, что это мошенники. Но такие преступления - не системны", - сказал глава МВД.

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Он добавил, что самое частое преступление, которое сейчас есть - это нарушение режима карантина.

"Люди подвергают опасности не только себя, но и своих родных и окружающих. Пока нам не нужно чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным. Я хочу поблагодарить всех, кто придерживается карантинного режима. Если придется ввести комендантский час, как это уже сделали в ряде европейских стран, то придется вводить и чрезвычайное положение", - сказал он.

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