Хорст Зеехофер в письме к Маттео Сальвини призвал того впустить в гавани спасательные корабли с мигрантами. Второе судно с беженцами вошло в итальянский порт Лампедузу вопреки запрету властей.
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Италии следует впустить в свои порты корабли с мигрантами, спасенными в Средиземном море. С таким призывом глава МВД Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) обратился к своему итальянскому коллеге Маттео Сальвини в субботу, 6 июля. Зеехофер особо выделил необходимость скорейшего принятия решения, которое будет основано на совместной ответственности.

В ответ Сальвини отказался открывать гавани Италии для приема судов. Он призвал официальный Берлин лишить немецких флагов суда, которые "помогают торговцам людьми и контрабандистам", а также вернуть своих граждан, которые "нарушают итальянские границы".

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Между тем спасательное судно "Alex" с 41 спасенным мигрантом прибыло в итальянский порт Лампедузу вопреки запрету властей. Однако корабль "Alan Kurdi" с 65 беженцами пока не стал входить в территориальные воды Италии. При этом ранее ФРГ согласилась принять часть спасенных "в рамках решения о европейской солидарности".

Спасателей беженцев поддержали в десятках немецких городов


В этот же день в десятках городов Германии прошли акции в поддержку спасателей мигрантов в морях. В числе прочего, демонстранты призывали "прекратить смерти в Средиземном море" и проявить "солидарность с беженцами, которые страдают от последствий кораблекрушений".

Капитан Карола Ракете привезла спасенных беженцев в Италию


29 июня на итальянском острове Лампедуза была задержана капитан спасательного корабля "Sea-Watch 3" гражданка Германии Карола Ракете (Carola Rackete), ее поместили под домашний арест. Власти Италии обвиняли Ракете в том, что она вопреки запрету привела в порт судно с мигрантами, спасенными в Средиземном море. В частности, власти заявляли, что дали разрешение на прием только 13 человек, а суммарно на борту корабля Sea-Watch 3 находились более 40 человек.

2 июля Ракете освободили. Глава МВД Италии заявил, что капитана вышлют из страны. Юридические последствия для немки еще не миновали. На 9 июля запланированы слушания по обвинениям в адрес капитана в содействии нелегальной миграции.

Deutsche Welle
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