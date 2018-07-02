Глава МВД Германии готов уйти в отставку из-за разногласий с Меркель

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что намерен подать в отставку с поста главы МВД, а также покинуть пост председателя Христианско-социального союза (ХСС), входящего в правящую в Германии коалицию (блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии).
Angela Merkel, Horstas Seehoferis
© AFP / Scanpix

Как сообщает телеканал Die Welt, об этом политик заявил на заседании правления ХСС, посвященном обсуждению разногласий с христианскими демократами (ХДС) канцлера Ангелы Меркель по вопросу противодействия нелегальной миграции.

Как пишет NEWSru.com, обращаясь к однопартийцам, Зеехофер сказал, что не видит возможности перейти к обычной повестке дня в свете ситуации с миграцией, не предпринимая никаких политических действий. "Я не могу нести ответственность за это как министр внутренних дел", — приводит ТАСС слова политика.

Позже Зеехофер подтвердил информацию о том, что он вынес на обсуждение в ХСС предложение о своей отставке со всех постов. "Да, я сказал, что оставлю обе должности и сделаю это в ближайшие три дня", — по данным агентства DPA, сказал министр в понедельник журналистам после окончания заседания правления партии в Мюнхене.

Зеехофер отметил, что "в качестве промежуточного шага" проведет консультации с христианскими демократами (ХДС) Ангелы Меркель "в надежде, что удастся достигнуть взаимопонимания" [по проблеме беженцев]. "Мы хотим попытаться договориться по центральному вопросу возвращения мигрантов — в интересах этой страны и дееспособности нашей коалиции и правительства, которое мы намерены сохранить", — сказал глава МВД. По информации DPA, в ХДС открыты для переговоров с "младшим" партнером по коалиции.

Зеехофер занимает пост председателя ХСС с 2008 года и около 100 дней является главой МВД. Члены правления ХСС более семи часов обсуждали итоги саммита ЕС по миграции и разногласия с ХДС. Большинство однопартийцев министра высказались против решений саммита и выступили за принятие односторонних шагов по противодействию нелегальной миграции.

Конфликт между партиями грозит привести к распаду правящей в ФРГ коалиции. Ранее баварские консерваторы отвели Меркель две недели на поиск решения проблемы беженцев, срок истекает в понедельник, 2 июля. В противном случае Зеехофер пригрозил принять национальные меры, значительно усилив контроль на германской границе, и не пускать мигрантов на территорию страны.

Кроме того, министр внутренних дел предупредил главу кабмина об угрозе распада правящей коалиции в случае его увольнения из-за разногласий по миграционной политике. Зеехофер заявил на заседании правления ХСС, что считает достигнутые на саммите ЕС договоренности по миграции недостаточными.

NEWSru.com
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