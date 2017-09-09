Глава МВД ФРГ призвал сократить социальные выплаты беженцам

Министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер (Thomas de Maiziere) высказался за уравнивание социальных программ для соискателей убежища в Германии с теми, которые действуют в других странах Евросоюза. По сравнению с другими странами ЕС социальные выплаты в ФРГ весьма высокие, что увеличивает привлекательность Германии для мигрантов, заявил он в интервью газете Rheinische Post, обнародованном в субботу, 9 сентября.

В то же время Томас де Мезьер признал, что стоимость жизни в Германии выше, чем во многих странах ЕС, например, в Румынии. Поэтому он не исключил введения в некоторых странах "определенных доплат" к пособиям для соискателей убежища в рамках уравнивания социальных программ для мигрантов в масштабах всего Евросоюза.

Уравнивание стандартов

Глава германского МВД также высказался за введение единых стандартов в ЕС в таких сферах как процедура рассмотрения ходатайств об убежище и правовая защита на случай отказа в убежище. Он констатировал, что в Германии слишком многие мигранты, которым отказано в статусе беженцев, обращаются в суд.

"У нас отвергнутые соискатели убежища могут значительно дольше, чем в других странах ЕС, затягивать свою депортацию благодаря различным юридическим процедурам. Здесь также необходимо уравнивание стандартов", - подчеркнул Томас де Мезьер.