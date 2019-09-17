"Мы можем создать ситуацию, при которой в один прекрасный день сотни тысяч людей из Сибири, Москвы, Санкт-Петербурга или с Камчатки заявят, что они — этнические эстонцы, чьи предки в 19 веке перебрались в Россию, и вот, мол, теперь они хотят обратно в Эстонию", — сказал в интервью программе "Своя правда" на ETV+ глава МВД, лидер партии EKRE Март Хельме.
"Тут надо быть осторожными — Эстония очень маленькая страна. Наши ресурсы ограничены и с демографической точки зрения. На сегодня в Эстонии проживают где-то порядка 900 000 этнических эстонцев, а если мы посмотрим на Восток, то там порядка 200 млн русскоязычных — в России, на Украине, в Белоруссии и т.д. Мы не можем быть слишком гостеприимными", — пояснил министр.
"В коалиции нет никаких договоренностей о том, чтобы дать всем серопаспортникам гражданство автоматически", — добавил Хельме.
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