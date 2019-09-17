"Мы можем создать ситуацию, при которой в один прекрасный день сотни тысяч людей из Сибири, Москвы, Санкт-Петербурга или с Камчатки заявят, что они — этнические эстонцы, чьи предки в 19 веке перебрались в Россию, и вот, мол, теперь они хотят обратно в Эстонию", — сказал в интервью программе "Своя правда" на ETV+ глава МВД, лидер партии EKRE Март Хельме.
"Тут надо быть осторожными — Эстония очень маленькая страна. Наши ресурсы ограничены и с демографической точки зрения. На сегодня в Эстонии проживают где-то порядка 900 000 этнических эстонцев, а если мы посмотрим на Восток, то там порядка 200 млн русскоязычных — в России, на Украине, в Белоруссии и т.д. Мы не можем быть слишком гостеприимными", — пояснил министр.
"В коалиции нет никаких договоренностей о том, чтобы дать всем серопаспортникам гражданство автоматически", — добавил Хельме.
Глава МВД Эстонии: сотни тысяч жителей России могут заявить, что они — этнические эстонцы (8)
Глава МВД Эстонии Март Хельме призывает с...
СМИ: Убийца чеченца в Берлине был из структур российского МВД (3)
"Немецким следователям известна настоящая личность...
В правительстве Крыма поддержали предложение о двойном названии республики (1)
Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов...
Саакашвили назвал пятую колонну и Россию угрозой независимости Грузии (6)
Это прелюдия упразднения независимости Грузии. Мы...
Встреча Юнкера и Джонсона по Brexit закончилась безрезультатно (4)
Евросоюз все еще не получил от Великобритании...
TOP новостей
Законы в Литве менялись по сто раз: какие налоги надо платить не знают ни компании, ни жители (62)
В Вильнюсе состоялась дискуссия, посвященная "теневой"...
Депутат предлагает смягчить запрет и продавать алкоголь в воскресенье дольше (7)
17 сентября в парламенте Литвы было представлено...
Президент Литвы впервые посетил Литовскую армию (12)
Президент Литвы Гитанас Науседа 17 сентября впервые...
Премьер обещает: Литва не будет терпимо относиться к вандалам и подстрекающим к розни (8)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис во вторник...
Глава МИД: соглашения Беларуси с РФ отрицательно отразятся на Литве (8)
Новейшие соглашения Беларуси и России о более...