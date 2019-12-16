Министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) в радиопередаче "Räägime asjast" подверг острой критике нового премьер-министра Финляндии Санну Марин.
Martas Helme
© AP / Scanpix

Хельме вспомнил слова Владимира Ленина о ”каждой кухарке, которая может управлять государством”. ”Теперь мы стали свидетелями того, как одна продавщица стала премьер-министром и как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди стали членами правительства”, — заявил он.

Когда гость программы Урмас Рейтельманн заметил, что Марин является радикальным социалистом, Хельме сказал, что, став премьер-министром, она обратилась с однопартийцам и назвала их товарищами. ”Люди не притворяются”, — отметил Хельме.

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Он стал рассказывать, как во время гражданской войны в Финляндии в 1918 году красные воевали с белыми. ”Сейчас мы в определенной степени можем наблюдать историческую месть белым. Красные, которые уже тогда хотели ликвидировать Финляндию, пришли к власти и отчаянно пытаются ликвидировать финское государство, сделать из Финляндии своего рода европровинцию, которая, может, и продолжит как территория называться Suomi или Finland, но в действительности будет плестись в самом хвосте этой идеологической философии о конце истории по Фукияме”, — заявил Хельме.

Выступление Хельме вызвало бурную реакцию общественности, в том числе финской.


Премьер-министр Финляндии: да, в Финляндии продавец может стать премьер-министром

Sanna Marin
Sanna Marin
© AP / Scanpix


Премьер-министр Финляндии Санна Марин, которую раскритиковал Март Хельме, прокомментировала в соцсетях его высказывания.

”Я очень горжусь Финляндией, — отметила она в Facebook. — Здесь ребенок из бедной семьи может получить образование и многого добиться в жизни. Продавец может стать премьер-министром. Без рабочих Финляндия не выжила бы”.

Марин сказала, что благодарна каждому работнику, практиканту и предпринимателю за тот вклад, который они вносят.

Как отреагировали в Эстонии на скандальное заявление Хельме

"Финляндия — наш близкий друг и союзник, с которым все правительства Эстонской Республики хорошо и тесно сотрудничали. На него не повлияло то, какие демократические партии в него входят или им руководят. Лично у меня было очень хорошее сотрудничество с двумя предыдущими премьер-министрами Финляндии, и у меня были очень позитивные первые контакты с их новым главой правительства. На прошлой неделе я обсуждал с Санной Марин наши общие интересы в Европейском союзе, а также более тесное сотрудничество Северных и Балтийских стран. Я рассчитываю на конструктивное и уважительное сотрудничество всех членов правительства Эстонии с нашими финскими коллегами", — написал у себя на Facebook Юри Ратас.

Estijos premjeras Juri Ratas Belgijoje
Estijos premjeras Juri Ratas Belgijoje
© Sputnik / Scanpix

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Isamaa) отметил, что эстонскому правительству платят за управление Эстонией, а не Финляндией. ”С Финляндией и ее народом у нас особенные отношения, и я надеюсь, что эти неподобающие комментарии никак на них не повлияют. Финляндия была рядом с нами и в хорошие, и в плохие времена, и эстонское правительство заинтересовано в том, чтобы это сотрудничество между братскими народам, которое мы долгое время считали правильным и разумным, продолжилось”, — сказал он Delfi.

”Член правительства Эстонии, министр внутренних дел Март Хельме сегодняшним своим высказыванием нанес серьезный урон отношениям Эстонии с нашим самым близким союзником и другом Финляндией”, — сказал Delfi евродепутат Урмас Паэт.

Urmas Paetas
Urmas Paetas
© AFP/Scanpix

Евродепутат Яна Тоом у себя на Facebook отметила, что Хельме привел неверную цитату Ленина и на самом деле она звучала как ”каждую кухарку можно научить управлять государством” и касалась образования.

”Не могу сказать, что слова Хельме меня как-то удивили или лишила дара речи — из детства я помню, что эти профи марксизма-ленинизма слов не выбирают. Они искреннее верят, что их слово — чистое золото, и не терпят инакомыслия. Как мы видим, даже, став помещиками и консерваторами, они сохраняют эту риторику”, — написала Тоом. ”Что такой человек делает в правительстве страны, — это отдельный вопрос. Но он там есть, и остается только тешить себя мыслью, что при каждом дворе есть свой шут”, — добавила она.

Март Хельме взял свои слова обратно и извинился перед премьер-министром Финляндии

Министр внутренних дел и председатель EKRE Март Хельме сообщил, что извинился перед премьер-министром Финляндии, передает портал новостей ERR.

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