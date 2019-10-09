Эстония не присоединится к странам, принимающим беженцев из Африки, поскольку у нее нет такой возможности, заявил глава МВД Март Хельме.
Martinas Helmė
© Reuters / Scanpix

Эстония не имеет возможности принять какое-либо число просителей убежища из африканских стран, заявил министр внутренних дел Март Хельме. "Это очень дорого - обслуживать их, обеспечивать их пособиями, предусмотренными международным соглашением, поддерживающими лицами, школами для детей и так далее", - заявил эстонский министр эстонскому телеканалу ERR во вторник, 8 октября, в рамках встречи глав МВД стран ЕС в Люксембурге.

Статьи по теме:
Масштабнее, чем в 2015: немецкий министр предупредил о новой массовой волне беженцев в Европу  (5)
США вводят новые ужесточения для иммигрантов

По словам Хельме, на заседании он указал на несравнимость возможностей Эстонии со странами, принимающими беженцев. "Мы не присоединимся ни формально, ни неформально к этой инициативе, но мы готовы проявить свою солидарность в виде технической помощи или экспертов", - отметил он.

Наплыв мигрантов из бывшего СССР


Одновременно эстонский министр подчеркнул, что в настоящее время Эстония также испытывает наплыв иммигрантов, но из постсоветских стран. "Больше всего просителей убежища к нам поступает не с Ближнего Востока или Африки, а из Украины. На втором месте - Грузия, затем - Молдавия и только после этого из Афганистана или иных государств", - сообщил он.

Кроме того, Хельме сообщил, что Эстония испытывает серьезные проблемы с мигрантами из Украины, но не встречают соответствующего понимания в ЕС. "Мы в беде от этого иммиграционного давления и не ощущаем особого понимания в отношении нас. Украинцы интегрируются скорее в русскоговорящую общину, а для нас это культурная и демографическая проблема", - цитирует его слова "Интерфакс".

Накануне состоялась встреча министров внутренних дел стран ЕС по проблеме распределения беженцев. Консультации завершились без достижения договоренности.

Deutsche Welle
Статьи по теме:

NYT: Трамп хотел стрелять в мигрантов и вырыть ров с крокодилами на границе (3)

Президент США Дональд Трамп предлагал стрелять по...

С начала года в Европу по Средиземному морю прибыло 68 тысяч мигрантов и беженцев (6)

С начала 2019 года более 68 тыс. мигрантов и беженцев...

Экономист: возможно рабочая сила из третьих стран уже вытесняет с рынка граждан Литвы (62)

В июле уровень безработицы в Литве составил 6,3% и был на...

Верховный суд США разрешил ограничивать предоставление убежища на границе

Верховный суд США удовлетворил просьбу администрации...

86 мигрантов задержаны при попытке пересечь Ла-Манш

Четыре небольшие лодки были перехвачены при попытке...

В мире

Турция начала военную операцию в Сирии

Президент Турции Эрдоган сообщил в "Твиттере" о том,...

Зеленский отказался от права согласовывать дипломатов в МИД и за рубежом

Президент Украины Владимир Зеленский изменил указ,...

В германском Галле неизвестные открыли стрельбу, есть жертвы

Преступники вооружены автоматом и скрылись на...

Польша откажется от газа из России. Уже через 3 года? (2)

" Газпром " может лишиться своего крупнейшего рынка...

Россиянка пожаловалась на преследования и попросила убежища в Украине (2)

В Киеве в пункте пропуска "Жуляны" пассажирка рейса из...

TOP новостей

На каких автомобилях ездят литовские депутаты парламента, которые будут решать вопрос введения налога (34)

От машинки за 38 000 евро до рядовой серой Škoda – такими...

Комитет парламента Литвы: для начала расследования по вопросу Розовой информации достаточно

Комитет Сейма Литвы по национальной безопасности и...

Мэр столицы: вильнюсцы, правительство снова нас наказывает (4)

"Налог, якобы, введен для богатых, но в итоге коснется он...

Спор на железной дороге: россияне велели не использовать оборудование, литовцы сожалеют, что с ними связались (13)

Российская компания "Техносвар" требует от литовской...

Власти Вильнюса решают проблемы просто: после жалоб лестницу разобрали (3)

"Просили решить проблему, а в результате жители...