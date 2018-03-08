Радд заявила: "Это нападение было осуществлено самым жестоким способом, публично". При этом министр призвала не допускать спекуляций вокруг инцидента и дать полиции время для проведения тщательного расследования.
Она также пообещала, что Великобритания ответит самым решительным образом на действия преступников, как только станет ясно, кто несет ответственность за это нападение.
"Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности, кем бы они ни были и где бы они ни находились".
Кроме этого министр сообщила, что для нападения было использовано очень редкое отравляющее вещество.
В настоящее время сотрудники отдела по борьбе с терроризмом пытаются выяснить его происхождение.
При этом источник в полиции сообщил, что ученые уже установили что это был за яд, но не собираются разглашать эту информацию на данном этапе следствия.
Предположительно, это вещество более редкое, чем зарин - газ использованный во время химических атак в Сирии и в токийском метро в 1995 году.
Известно также, что скорее всего это не VX - нервно паралитический токсин, при помощи которого в прошлом году был убит сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Сегодня главный констебль графства Уилтшир подтвердил, что состояние сотрудника полиции, который находился в реанимации, теперь стабильно, а сам он пришел в сознание.
Скрипаль и его дочь по-прежнему находятся в критическом состоянии и борются за свою жизнь, после того, как их нашли на скамейке в Солсбери.
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