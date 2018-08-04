Министр обороны Швеции Петер Хультквист подверг критике своего российского коллегу Сергея Шойгу, обвинив его распространении неверной информации о действующих договоренностях между властями этой страны и НАТО.
Sergejus Šoigu, Vladimiras Putinas
© Reuters / Scanpix

В частности, речь шла о предоставлении Швецией, а также Финляндией, якобы свободного доступна для сил блока к их воздушному пространству и территориальным водам, передает The Local.

По данным издания, соответствующее заявление Шойгу сделал на прошлой неделе. В свою очередь Хультквист заявил, что "то, что описывает российский министр обороны, неверно". "У НАТО нет неограниченного доступа ни к финским, ни к шведским территориальным водам и воздушному пространству", — сказал глава шведского военного ведомства в интервью радио Sveriges. Он добавил, что любое иностранное судно или самолет, желающие попасть на шведскую территорию, должны предварительно получить на это специальное разрешение.

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"Что касается учебной деятельности, то требуется также специальное разрешение, и дискуссии между различными странами регулируются согласно конкретной нормативной базе. Швеция свободна от военных альянсов и мы принимаем собственные решения", — продолжил шведский министр (цитата по РИА "Новости"). При этом он уточнил, что возглавляемое им ведомство не направляло никаких формальных заявлений в адрес Минобороны РФ в связи с высказываниями Шойгу.

В начале мая глава минобороны Швеции на встрече со своими коллегами из США и Финляндии обсудил угрозы, исходящие из России. По итогам встречи в министерстве отметили, что будут углублять военное сотрудничество с США и Финляндией в сферах координации и стратегической коммуникации, а также в форме организации совместных военных учений.

Также в мае вооруженные силы Швеции провели крупнейшие ежегодные учения Swenex 18 при участии военно-морских сил. В Стокгольме пояснили, что необходимость маневров обусловлена ухудшением ситуации с безопасностью в мире.

NEWSru.com
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