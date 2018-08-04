В частности, речь шла о предоставлении Швецией, а также Финляндией, якобы свободного доступна для сил блока к их воздушному пространству и территориальным водам, передает The Local.

По данным издания, соответствующее заявление Шойгу сделал на прошлой неделе. В свою очередь Хультквист заявил, что "то, что описывает российский министр обороны, неверно". "У НАТО нет неограниченного доступа ни к финским, ни к шведским территориальным водам и воздушному пространству", — сказал глава шведского военного ведомства в интервью радио Sveriges. Он добавил, что любое иностранное судно или самолет, желающие попасть на шведскую территорию, должны предварительно получить на это специальное разрешение.

"Что касается учебной деятельности, то требуется также специальное разрешение, и дискуссии между различными странами регулируются согласно конкретной нормативной базе. Швеция свободна от военных альянсов и мы принимаем собственные решения", — продолжил шведский министр (цитата по РИА "Новости"). При этом он уточнил, что возглавляемое им ведомство не направляло никаких формальных заявлений в адрес Минобороны РФ в связи с высказываниями Шойгу.

В начале мая глава минобороны Швеции на встрече со своими коллегами из США и Финляндии обсудил угрозы, исходящие из России. По итогам встречи в министерстве отметили, что будут углублять военное сотрудничество с США и Финляндией в сферах координации и стратегической коммуникации, а также в форме организации совместных военных учений.

Также в мае вооруженные силы Швеции провели крупнейшие ежегодные учения Swenex 18 при участии военно-морских сил. В Стокгольме пояснили, что необходимость маневров обусловлена ухудшением ситуации с безопасностью в мире.