Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) настаивает на необходимости дальнейших действий в отношении Москвы на фоне возможной причастности государственных органов России или Чечни к организации убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в германской столице. Соответствующее заявление глава германского оборонного ведомства сделала в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag, выдержки из которого опубликованы в воскресенье, 8 декабря.

"Мы будем на уровне федерального правительства проводить консультации по поводу дальнейшей реакции и принимать" соответствующие решения, подчеркнула министр. "Российская сторона должна наконец внести свой вклад в расследование этого преступления", - добавила она.

Убийство осложнило отношения между Москвой и Берлином, констатировала Крамп-Карренбауэр, добавив, что доказательства против России - "серьезные".

"Довольно тревожная картина"

С учетом попытки отравления двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании и других обстоятельств складывается "довольно тревожная картина", считает она. Германский министр напомнила и об озабоченностях балтийских стран и Польши в отношении Москвы: "Россия вновь и вновь нарушает там воздушное пространство, ведет кампании по дезинформации". "Мы не можем просто отмахиваться от опыта этих стран", - резюмировала глава Минобороны ФРГ.

В связи с отсутствием активной помощи РФ в расследовании убийства Хангошвили МИД ФРГ объявил двух сотрудников российского посольства персонами нон грата. Россия пообещала принять зеркальные меры, но пока не сделала этого.

Меркель поддержала решение о высылке дипломатов. При этом она выразила надежду на то, что скандал вокруг убийства Хангошвили не окажет негативного влияния на саммит в Париже.

Застрелен в центре Берлина

Зелимхан Хангошвили, являвшийся полевым командиром во время второй чеченской войны, был застрелен 23 августа в берлинском парке Малый Тиргартен. Ранее власти России объявили его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение.

Предполагаемого убийцу задержали в Берлине в тот же день благодаря свидетельским показаниям. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. Портал журналистских расследований The Insider 3 декабря сообщил, что Вадим Соколов - на самом деле 54-летний Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году.

Расследование убийства 4 декабря взяла на себя Федеральная прокуратура Германии. Такое происходит лишь при подозрении, что к преступлению причастны спецслужбы другого государства. Как сообщила пресс-служба ведомства, немецкие следственные органы проверят подозрения в возможной причастности государственных органов РФ или Чечни к организации убийства Хангошвили.