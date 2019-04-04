Глава МИД Венесуэлы обвинил Хуана Гуайдо в нарушении конституции

"Он нарушил… конституцию; судебные власти должны заниматься нарушителями венесуэльского законодательства", – заявил Хорхе Арреаса во время пресс-конференции в столице Ливана, Бейруте, где глава МИД Венесуэлы сейчас находится с рабочим визитом.
Арреаса выступил с этим заявлением после встречи с президентом и министром иностранных дел Ливана и накануне запланированной встречи с представителями военизированной про-иранской группировки "Хезболла" и сирийскими правительственными чиновниками. Режим Николаса Мадуро поддерживает дружественные отношения с Ливаном и Сирией.
Лояльные Николасу Мадуро законодатели вечером во вторник лишили Гуайдо парламентского иммунитета от уголовного преследования. Таким образом серьезно возрос риск ареста Гуайдо, обвиненного правительством Мадуро в нарушении конституции Венесуэлы. В январе оппозиционный лидер провозгласил себя временным президентом страны. США и еще около 50 стран Запада и Южной Америки признали его в этом качестве.
Во вторник министр юстиции Венесуэлы заявил, что Гуайдо должен отправиться под арест в связи с тем, что он нарушил решение Верховного суда, запретившего лидеру оппозиции покидать страну. В прошлом месяце Хуан Гуайдо посетил несколько южноамериканских стран, где ему удалось на самом высоком уровне заручиться поддержкой в борьбе с режимом Мадуро.
Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил, что у США есть планы по оживлению экономики Венесуэлы, которая сейчас несет серьезные потери в связи с кризисом. В среду Кадлоу сообщил журналистам, что план реструктуризации венесуэльской экономики предусматривает предоставление жителям страны денежных средств, продовольственной и финансовой помощи.
В Госдепартаменте также рассказали о новых инициативах по оказанию помощи гражданам Венесуэлы. Речь, в частности, идет о поставках гуманитарной помощи на соседний с Венесуэлой остров Кюрасао, а также в приграничные районы Колумбии и Бразилии.
Тем временем Россия, активно поддерживающая режим Мадуро, начала поставку вертолетов в Каракас. Сергей Остапенко, первый заместитель генерального директора ОАО "Вертолеты России", заявил в среду в Москве, что, если венесуэльцам понадобятся новые вертолеты, то "мы их предоставим". На прошлой неделе Россия открыла учебный центр для венесуэльских пилотов, которые летают на самолетах российского производства.
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