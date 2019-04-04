"Он нарушил… конституцию; судебные власти должны заниматься нарушителями венесуэльского законодательства", – заявил Хорхе Арреаса во время пресс-конференции в столице Ливана, Бейруте, где глава МИД Венесуэлы сейчас находится с рабочим визитом.
Арреаса выступил с этим заявлением после встречи с президентом и министром иностранных дел Ливана и накануне запланированной встречи с представителями военизированной про-иранской группировки "Хезболла" и сирийскими правительственными чиновниками. Режим Николаса Мадуро поддерживает дружественные отношения с Ливаном и Сирией.
Лояльные Николасу Мадуро законодатели вечером во вторник лишили Гуайдо парламентского иммунитета от уголовного преследования. Таким образом серьезно возрос риск ареста Гуайдо, обвиненного правительством Мадуро в нарушении конституции Венесуэлы. В январе оппозиционный лидер провозгласил себя временным президентом страны. США и еще около 50 стран Запада и Южной Америки признали его в этом качестве.
Во вторник министр юстиции Венесуэлы заявил, что Гуайдо должен отправиться под арест в связи с тем, что он нарушил решение Верховного суда, запретившего лидеру оппозиции покидать страну. В прошлом месяце Хуан Гуайдо посетил несколько южноамериканских стран, где ему удалось на самом высоком уровне заручиться поддержкой в борьбе с режимом Мадуро.
Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил, что у США есть планы по оживлению экономики Венесуэлы, которая сейчас несет серьезные потери в связи с кризисом. В среду Кадлоу сообщил журналистам, что план реструктуризации венесуэльской экономики предусматривает предоставление жителям страны денежных средств, продовольственной и финансовой помощи.
В Госдепартаменте также рассказали о новых инициативах по оказанию помощи гражданам Венесуэлы. Речь, в частности, идет о поставках гуманитарной помощи на соседний с Венесуэлой остров Кюрасао, а также в приграничные районы Колумбии и Бразилии.
Тем временем Россия, активно поддерживающая режим Мадуро, начала поставку вертолетов в Каракас. Сергей Остапенко, первый заместитель генерального директора ОАО "Вертолеты России", заявил в среду в Москве, что, если венесуэльцам понадобятся новые вертолеты, то "мы их предоставим". На прошлой неделе Россия открыла учебный центр для венесуэльских пилотов, которые летают на самолетах российского производства.
В Крыму вынесены приговоры двум "украинским диверсантам" (1)
Владимир Дудка и Алексей Бессарабов получили по 14 лет...
Эфиопский Boeing 737 Max 8 мог разбиться из-за столкновения с птицей
Эксперты полагают, что столкновение с посторонним...
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения (14)
Запад применит ядерное оружие против России в случае...
Брюссель начинает разбирательство против Польши в связи с нарушением права ЕС
Еврокомиссия обвиняет польское правительство в том,...
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России (3)
В конгресс США внесен законопроект, цель которого —...
TOP новостей
ГИК Литвы утвердил шесть кандидатов в президенты, трое еще под вопросом (16)
Главизбирком ( ГИК ) 4 апреля зарегистрировал 6...
Компания Telia Lietuva увольняет сотни работников (10)
В компании Telia Lietuva – перемены. 4 апреля она увольняет...
Премьер Литвы: встречаясь с Путиным, президент Эстонии представляет интересы своей страны (33)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что...
Хорошая новость для пользователей интернет-магазинов: ситуация изменится (3)
Электронная торговля открыла возможности, о которых...
Зеленский хочет дебатировать на Олимпийском. Порошенко ответил: "Стадион так стадион" (73)
Кандидат в президенты Владимир Зеленский записал...