Заявление главы британского МИД Джереми Ханта, сравнившего ЕС и Советский Союз, вызвало резкую критику в Европейском парламенте.
Jeremy Huntas
© Reuters / Scanpix

Депутаты Европейского парламента призвали министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта принести публичные извинения за сравнение Евросоюза с СССР. "Господин Хант, я считаю, что вы должны извиниться", — заявил глава фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер (Manfred Weber) во вторник, 2 октября, в Страсбурге.

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"Он нанес оскорбление не нам, а миллионам обычных граждан", — считает уполномоченный Европарламента по "Брекзиту" и лидер "Альянса либералов и демократов за Европу" (ALDE) Ги Верхофстадт. Один из лидеров "зеленых" в Европарламенте Филипп Ламбер напомнил британскому министру, что в 1973 году Лондон никто не вынуждал вступать в Европейское сообщество. "Соединенное Королевство приняло свободное решение о присоединении к ЕС", — заявил он.

Мэй дистанцировалась от заявления Ханта

Между тем премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дистанцировалась от заявления члена своего кабинета о параллелях между ЕС и СССР. "Эти два образования нельзя сравнивать", — заявила она в эфире BBC.

Выступая 30 сентября на съезде Консервативной партии в Бирмингеме, Хант заявил, что Брюссель должен извлечь уроки из истории Советского Союза. "Если вы превратите ЕС в тюрьму, то желание выйти оттуда будет не исчезать, а возрастать", — указал он.

Каким образом Лондон будет выходить из ЕС?

Великобритания планирует выйти из состава ЕС в конце марта 2019 года. Ранее консультации между лидерами государств-членов ЕС и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй об условиях "Брекзита" не принесли существенного прогресса. Британский премьер, в частности, отклонила предложение Еврокомиссии установить таможенную границу между Северной Ирландией и остальной частью Британии.

Кроме того, усилился раскол в рядах британской Консервативной партии, лидером которой является Тереза Мэй, в связи с расхождениями политиков по вопросу о стратегии выхода Великобритании из состава ЕС. Мэй отстаивает выработанный правительством в июле 2018 года план, который предполагает, что Великобритания фактически продублирует все нормы регулирующих органов ЕС после "Брекзита".

Евроскептики в рядах Консервативной партии и бывшие министры в кабинете Мэй — глава МИД Борис Джонсон и министр по вопросам "Брекзита" Дэвид Дэвис считают этот план чрезмерно мягким. Джонсон, в частности, назвал его "смехотворным" и "ненормальным". Предлагаемый Мэй сценарий станет "моральным и интеллектуальным поражением" для Лондона, отметил он.

Deutsche Welle
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