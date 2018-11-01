Россия заплатит очень высокую цену за свои действия, если будет продолжать вести себя так, как она это делала в последнее время. Об этом заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант, выступая в исследовательском институте Policy Exchange с речью о роли его страны в мировой политике после выхода из Евросоюза. Видеозапись выступления опубликована в четверг, 1 ноября, на канале Policy Exchange в Youtube.
"Мы бы очень хотели найти способ вернуть Россию в основанную на правилах систему международных отношений, но должны ясно дать понять, что если действия, подобные этим, будут продолжаться, Россия заплатит очень высокую цену", — заявил Хант. При этом Хант оговорился и назвал вместо России Китай, однако сразу же исправил ошибку и под смех зала извинился перед присутствовавшими там "китайскими коллегами".
Грузия, Крым, кибератаки и Солсбери
"До недавнего времени я считал, что Россия хочет быть частью международной правовой системы. Мы были очень рады возможности совершенно других отношений с Россией по сравнению с теми, что были во времена СССР. Но потом было вторжение в 2008 году в Грузию, в 2014 году вторжение в Крым, были кибератаки, нападение с применением химического оружия в Солсбери, и это нас чрезвычайно обеспокоило", — сказал Хант в ответ на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.
Джереми Хант также пообещал, что Великобритания в скором времени "покончит с сетью агентов ГРУ" на своей территории. В Лондоне Главное управление Генерального штаба России подозревают в организации и осуществлении покушения на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в городе Солсбери. В Москве категорически отвергают все обвинения на этот счет и требуют от британских властей представить доказательства.
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