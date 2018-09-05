В ходе своего выступления в парламенте, глава внешнеполитического ведомства заявил, что «вопрос о санкциях в ближайшие месяцы станет еще более важным, потому что США заявили, что введут санкции за акцию в Солсбери, и они ясно говорят, что со стороны Европы было бы неподобающе не последовать этому примеру, учитывая, что эта акция совершена на европейской земле», пишет Би-би-си.

Он подчеркнул, что цена за использование химического оружия всегда будет высока: «ЕС уже договорился о режиме санкций за применение химического оружия, и мы будем давить на них, чтобы этот режим как можно скорее был введен в действие».