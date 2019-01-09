Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что вопрос вступления Украины в ЕС и НАТО следует рассматривать в среднесрочной перспективе. Об этом министр заявил в интервью программе "Завтрак с 1+1" во вторник, 8 января.
Jeanas-Marcas Ayrault, Pavlo Klimkinas, Frankas-Walteris Steinmeieris
© AFP/Scanpix

"Вступление в ЕС и вступление в НАТО - это история, имеющая среднесрочную перспективу. Если кто-то скажет, что мы вступим через год или два - никогда не верьте. Это чистая ложь и введение людей в заблуждение. Но если вам кто-то скажет, что это дело минимум на 30 лет - тоже не верьте, поскольку опыт свидетельствует совсем о другом", - заявил министр.

Он отметил, что европейская и евроатлантическая интеграция Украины возможна, если "будем по-настоящему работать и меняться". "Поскольку так, как сегодня (меняется. - Ред.) Украина, она ни за год, ни за два, ни за пять в ЕС не вступит", - сказал Климкин.

"С НАТО несколько проще. Там нужен консенсус внутри НАТО. И нужно что-то сделать еще в Украине, поскольку мы сами не готовы, нужно честно признать", - добавил министр.

Украинская правда
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