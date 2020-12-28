Глава МИД Украины: влияние ЕС в Беларуси "крайне ограниченно"

Влияние ЕС и Запада на происходящее в Беларуси "крайне ограниченно". Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Интервью с ним разместил в понедельник, 28 декабря, на своей странице немецкий журнал Internationale Politik, который издается Германским обществом внешней политики (DGAP).

"России удалось настолько глубоко проникнуть в белорусские элиты, экономику, общество и политику, а также в аппарат безопасности и вооруженные силы страны, что вряд ли можно ожидать кардинального изменения обстоятельств, даже если в какой-то момент Лукашенко сменит другой лидер", - полагает Кулеба.

Глава МИД видит "непосредственную угрозу для Украины"

По мнению главы украинского внешнеполитического ведомства, если Москва возьмет Беларусь "под полный контроль", это станет "непосредственной угрозой для Украины". Половина страны при подобном сценарии будет окружена силами РФ, отметил Кулеба. По его словам, российские военнослужащие будут находиться в Беларуси, аннексированном Москвой Крыму, в Донбассе, а также в Приднестровье, где базируется оперативная группа российских войск.

Дмитрий Кулеба также полагает, что проблемой может стать распространение контроля РФ на один из важных секторов белорусской экономики - оружейную промышленность. Министр напомнил, что Украина тесно сотрудничает с Минском в сфере безопасности и обороны. "Если Москва получит полный контроль над этими отраслями, мы будем вынуждены искать другие варианты", - резюмировал он.

"Разрыв Украины с "русским миром" окончателен"

Отвечая на один из вопросов издания касательно перспектив переговорного процесса, Кулеба заявил: "Во-первых, Украина никогда не откажется ни от Крыма, ни от Донбасса. Во-вторых, Украина продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, потому что ее разрыв с "русским миром" окончателен. Все остальное - вопрос времени и дипломатии".

Кулеба: Берлин должен установить более четкие границы для Кремля

Говоря о поддержке Франции, Германии, США и ряда других стран "против российской агрессии", глава украинской дипломатии подчеркнул, что эти действия "очень помогают" Киеву.

Вместе с тем "то, чего они не делают, - а именно установление более четких границ для Кремля, - помогло бы нам еще больше", считает Кулеба.

В конце ноября глава МИД Украины, комментируя содержание своей беседы с министром иностранных дел ФРГ Хайко Масом (Heiko Maas) заявил, что он "принципиально против того, чтобы "душить Беларусь", ее бизнес и производство". Подобные высказывания Кулебе, в частности, приписывал белорусский правитель Александр Лукашенко.