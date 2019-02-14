«У марсиан больше шансов понаблюдать за выборами. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ. Но они точно будут лучше придерживаться ее основополагающих принципов», — сказал министр.
Накануне в МИД России сообщили, что Москва предложит Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ кандидатов в качестве краткосрочных наблюдателей на выборы президента Украины. Запрос поступил от БДИПЧ ОБСЕ.
7 февраля Верховная рада проголосовала за законопроект, запрещающий наблюдателям из России присутствовать на президентских выборах. В Кремле назвали ограничение недопустимым и заявили, что подобные меры приводят к снижению легитимности выборов.
В ОБСЕ также назвали законопроект беспрецедентным и противоречащим обязательствам всех участников организации. Председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак предложил Украине пересмотреть решение о недопуске представителей России на выборы.
Bellingcat установила личность третьего вероятного отравителя Скрипалей (2)
Третий вероятный соучастник отравлении Сергея и Юлии...
В Индии террорист-смертник взорвал автобус с полицейскими: около 30 погибших (1)
Власти индийского штата Джамму и Кашмир расследуют...
Глава МИД Украины сравнил шансы россиян и марсиан стать наблюдателями на президентских выборах (14)
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил,...
Продюсер "Би-би-си" назвал постановочным видео после химической атаки в Сирии (16)
Продюсер «Би-би-си» по Сирии Риам Далати назвал...
Airbus прекратит производство самых больших пассажирских самолетов в мире
Компания Airbus объявила о том, что прекратит...
TOP новостей
В мае в Литве пройдет референдум о сокращении числа парламентариев до 121 (58)
12 мая, вместе с президентскими выборами, в Литве...
К вопросу об индустриальном пейзаже Литвы: была передовая промышленность, разгромили, остался шлак? (547)
Одним из самых живучих является миф о судьбе литовской...
Последний день работы радаров в Литве - водители сорвались с цепи: сотни получат штрафы (7)
В начале этой недели в Литве отключили 139 стационарных...
В новейшей статистике зарплат в Литве – красивый, но ненастоящий скачок (63)
С 2019 года минимальная зарплата в Литве увеличилась на...
Regitra: что делать, чтобы не купить угнанный автомобиль (8)
Покупка нового автомобиля, поиск надежного...