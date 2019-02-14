«У марсиан больше шансов понаблюдать за выборами. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ. Но они точно будут лучше придерживаться ее основополагающих принципов», — сказал министр.

Накануне в МИД России сообщили, что Москва предложит Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ кандидатов в качестве краткосрочных наблюдателей на выборы президента Украины. Запрос поступил от БДИПЧ ОБСЕ.

7 февраля Верховная рада проголосовала за законопроект, запрещающий наблюдателям из России присутствовать на президентских выборах. В Кремле назвали ограничение недопустимым и заявили, что подобные меры приводят к снижению легитимности выборов.

В ОБСЕ также назвали законопроект беспрецедентным и противоречащим обязательствам всех участников организации. Председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак предложил Украине пересмотреть решение о недопуске представителей России на выборы.