Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у марсиан больше шансов присутствовать на президентских выборах в стране, чем у российских наблюдателей. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
Павел Климкин
© Reuters

«У марсиан больше шансов понаблюдать за выборами. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ. Но они точно будут лучше придерживаться ее основополагающих принципов», — сказал министр.

Накануне в МИД России сообщили, что Москва предложит Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ кандидатов в качестве краткосрочных наблюдателей на выборы президента Украины. Запрос поступил от БДИПЧ ОБСЕ.

7 февраля Верховная рада проголосовала за законопроект, запрещающий наблюдателям из России присутствовать на президентских выборах. В Кремле назвали ограничение недопустимым и заявили, что подобные меры приводят к снижению легитимности выборов.

В ОБСЕ также назвали законопроект беспрецедентным и противоречащим обязательствам всех участников организации. Председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак предложил Украине пересмотреть решение о недопуске представителей России на выборы.

РБК
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