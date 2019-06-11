"Я уверен, рано или поздно Россия будет вынуждена сесть за стол переговоров ... Будет решение международного суда в отношении двух фундаментальных конвенций, в том числе, о запрете финансирования расовой дискриминации. Будет решение международного арбитража по конвенции по морскому праву. И там тоже совершенно ясно, что делает Россия. И последствия этих решений она будет вынуждена обсуждать", - заявил глава МИД Украины.
По его мнению, сначала Россия "будет вынуждена" обсуждать гуманитарные и экологические проблемы в Крыму.
"Но далее речь пойдет о статусе аннексированного полуострова и его деоккупации. За стол переговоров могут сесть вместе представители стран и международных организаций", - считает Климкин.
После аннексии Крыма Киев предлагал Москве различные форматы и платформы для переговоров по Крыму, рассказал министр иностранных дел Украины, но Россия отвергала все предложения. Когда именно начнутся переговоры по Крыму, Климкин не решился спрогнозировать.
Глава МИД Украины также отметил, что украинские граждане, которые приезжают в Крым, не могут находиться в безопасности, и часть граждан России предпочитает отдыхать на курортах Турции, а не на аннексированном полуострове.
Турецкие пилоты прекратили полеты F-35 с американских баз
Турецкие пилоты F-35 больше не летают на авиабазе США в...
Иск о нарушении конвенции ООН: Украина и Россия ведут в Гааге борьбу за море
В международном арбитражном суде в Гааге — Постоянной...
В центре Нью-Йорка потерпел крушение вертолет
Пожарный департамент Нью-Йорка сообщил, что в районе...
СМИ: Минюст США передал Лондону запрос на экстрадицию Ассанжа
Власти США предъявили основателю WikiLeaks обвинения по 18...
Евросоюз намерен укреплять свое влияние в мире
До 2024 года Европейский Союз сосредоточится на усилении...
TOP новостей
Секретное место в Вильнюсе: более низких цен нигде не найдете (8)
Если ранним утром судьба занесет вас в вильнюсский...
Брюссель напомнил Литве о больной теме: если ничто не изменится, грозит деградация (262)
Еврокомиссия (ЕК) призвала Литву принять более...
Представитель МВФ: Литве важно использовать возможности финансовых технологий (3)
Литва должна и далее поощрять развитие сектора...
Латвийский министр: по ветке в Реньге могли бы ездить пассажирские поезда (5)
В понедельник в Мажейкяй министры транспорта Литвы ,...
В Вильнюсе из дворов вывозят "бесхозные" автомобили (21)
Стоявшие во дворах многоквартирных домов бесхозные...