По его мнению, решение США о выходе из Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД) абсолютно оправдан, обоснован и соответствует сегодняшнему состоянию ситуации по безопасности как на Европейском континенте, так и в мире в целом.
"Сначала это был Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Кстати, если бы он до сих пор действовал, то России было бы гораздо сложнее осуществлять военную агрессию против Украины и милитаризировать Крым", - заявил Климкин.
Он добавил, что РФ шаг за шагом разрушила все, из чего складывалась система нераспространения и контроля над вооружениями.
"Мы совместно с США заявили, что разработка и испытания Россией баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" на дальность около 2200 км, а также расширение боевых возможностей оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" противоречит Договору", - сказал министр.
"Особенно беспокойство вызывает то, что этот ракетный комплекс был зафиксирован во время военных учений на оккупированной территории Украины в АРК", - отметил он.
Глава МИД подчеркнул, что методический развал РФ системы контроля над вооружениями создает опасную глобальную политику по безопасности реальность и Украине надо быть к этому готовой.
"Украина всегда была ответственной и последовательной в сфере нераспространения. Такой позиции будем придерживаться и дальше, но при этом оставляем за собой право создавать все виды вооружений, которые необходимы для защиты Украины и ее национальной безопасности", - заявил Климкин.
Он добавил, что в новой глобальной политике по безопасной реальности необходимо реализовать все возможности для защиты Украины.
В 2014 году Россия разместила ракетные комплексы "Искандер" в пограничной с Донецкой областью Украины полосе, а также развернула свою технику на территории Донбасса.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг вчера заявил, что Россия не придерживается обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности.
США пригрозили России уничтожить запрещенные договором ракеты
Также президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия не допустят того, чтобы США разместили свои ракеты на территории Украины.
Глава МИД Украины: РФ проводила военные учения с "Искандерами" в Крыму и на Донбассе (11)
Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что...
Постпреды ЕС согласовали "азовский пакет" санкций в отношении РФ (7)
Как стало известно из дипломатических кругов, новые...
Российские моряки получили тюремные сроки в Южной Корее за попытку уплыть из страны без разрешения (1)
Пятеро россиян приговорены к тюремным срокам в Южной...
Освобожденный азербайджанский блогер Гусейнов подтвердил, что просил президента вмешаться в его дело
Отпущенный из тюрьмы азербайджанский блогер Мехман...
ВИДЕО, ФОТО: В Австралии бушуют природные пожары и песчаная буря
Южная часть Австралии страдает от экстремальных...
TOP новостей
Жители Литвы могут научить Европу, как тратить больше, чем зарабатываешь и еще откладывать деньги (106)
Пока Еврокомиссия (ЕК) говорит о неравенстве доходов в...
В Литве – необычное дело об изнасиловании: оно войдет в учебники (21)
65-летний ученый, работающий в одном из литовских...
Скандал в Шилутском районе: председатель комиссии часть бюллетеней унесла домой (12)
В Шилутском районе начато расследование в связи с...
Жители Литвы живут от зарплаты до зарплаты: откладывание денег на долгое время – непочатый край (51)
Жители Литвы располагают знаниями о финансах в...
Магазин Barbora сообщил о переменах, они коснутся всех клиентов
4 марта электронный магазин Barbora на своей странице в...