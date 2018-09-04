"Я считаю, – много раз это говорил, в том числе и нашим друзьям и партнерам, – что на самом деле Россия жаждет не реванша пророссийских сил в Украине. Россия желает сначала дестабилизировать, затем ослабить Украину, а потом сделать так, чтобы нас не было", – заявил Климкин, цитирует УНИАН.
"Я думаю, что, к сожалению, в России много людей, которые прекрасно понимают, что пророссийская реальность на сегодня (в Украине), большая невозможна. Шаг в одну сторону, шаг в другую, но пророссийская реальность как таковая, в Украине, она не представляется возможной", – добавил он.
"И то, что Россия делает, – это не попытка как-то сделать только реванш, дабы пророссийские силы играли больше роли. Все то, что делается, направлено именно на сознательное расчленение Украины", – сказал глава МИД.
"И если вы подробно проанализируете российские шаги, и логику, и то, что говорят русские, это именно по этому поводу. Это каждый должен представить. Это не попытка как-то изменить политический баланс. Это попытка того, чтобы у нас Украины не было", – подчеркнул Климкин.
МИД Украины проводит инвентаризацию нормативно-правовых актов с РФ и в ближайшее время может расторгнуть ряд соглашений.
Ранее Климкин выступал за введение биометрического визового режима для граждан Российской Федерации.
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