Министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что Российская Федерация добивается того, чтобы Украина перестала существовать как независимое государство. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV в понедельник вечером.
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"Я считаю, – много раз это говорил, в том числе и нашим друзьям и партнерам, – что на самом деле Россия жаждет не реванша пророссийских сил в Украине. Россия желает сначала дестабилизировать, затем ослабить Украину, а потом сделать так, чтобы нас не было", – заявил Климкин, цитирует УНИАН.

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"Я думаю, что, к сожалению, в России много людей, которые прекрасно понимают, что пророссийская реальность на сегодня (в Украине), большая невозможна. Шаг в одну сторону, шаг в другую, но пророссийская реальность как таковая, в Украине, она не представляется возможной", – добавил он.

"И то, что Россия делает, – это не попытка как-то сделать только реванш, дабы пророссийские силы играли больше роли. Все то, что делается, направлено именно на сознательное расчленение Украины", – сказал глава МИД.

"И если вы подробно проанализируете российские шаги, и логику, и то, что говорят русские, это именно по этому поводу. Это каждый должен представить. Это не попытка как-то изменить политический баланс. Это попытка того, чтобы у нас Украины не было", – подчеркнул Климкин.

МИД Украины проводит инвентаризацию нормативно-правовых актов с РФ и в ближайшее время может расторгнуть ряд соглашений.

Ранее Климкин выступал за введение биометрического визового режима для граждан Российской Федерации.

Украинская правда
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