"Я считаю, – много раз это говорил, в том числе и нашим друзьям и партнерам, – что на самом деле Россия жаждет не реванша пророссийских сил в Украине. Россия желает сначала дестабилизировать, затем ослабить Украину, а потом сделать так, чтобы нас не было", – заявил Климкин, цитирует УНИАН.

"Я думаю, что, к сожалению, в России много людей, которые прекрасно понимают, что пророссийская реальность на сегодня (в Украине), большая невозможна. Шаг в одну сторону, шаг в другую, но пророссийская реальность как таковая, в Украине, она не представляется возможной", – добавил он.

"И то, что Россия делает, – это не попытка как-то сделать только реванш, дабы пророссийские силы играли больше роли. Все то, что делается, направлено именно на сознательное расчленение Украины", – сказал глава МИД.

"И если вы подробно проанализируете российские шаги, и логику, и то, что говорят русские, это именно по этому поводу. Это каждый должен представить. Это не попытка как-то изменить политический баланс. Это попытка того, чтобы у нас Украины не было", – подчеркнул Климкин.

МИД Украины проводит инвентаризацию нормативно-правовых актов с РФ и в ближайшее время может расторгнуть ряд соглашений.

Ранее Климкин выступал за введение биометрического визового режима для граждан Российской Федерации.