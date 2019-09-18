Если не удастся разрешить конфликт в Донбассе в срок от шести месяцев до года, то придется перейти к "новым радикальным мерам", заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Volodymyras Zelenskis
© AFP / Scanpix

Киев разработал план для разрешения конфликта в Донбассе, который можно условно назвать "формулой Зеленского", заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире украинского телеканала ICTV. Передача "Свобода слова", в которой он принимал участие, была показана вечером 16 сентября.

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План Владимира Зеленского подразумевает, что "мы сделаем все шаги, которые можем, чтобы выполнить ожидания нашего народа", пояснил министр. В частности, речь идет, по его словам, о возвращении из России, Донбасса и Крыма всех украинских политзаключенных.

План включает в себя также ослабление правила для украинских пенсионеров, проживающих в районах Донбасса, оккупированных пророссийскими сепаратистами. Так, планируется разрешить им выезжать за пенсией из зоны конфликта не каждые 60 дней, а раз в год.

Киев может перейти к "новым радикальным мерам"


Пристайко отметил, что если не удастся решить проблему Донбасса в течение срока от шести месяцев до года, то придется "перейти к каким-то новым радикальным мерам". Министр не пояснил, что именно имеется в виду, но почеркнул: "У нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры".

Deutsche Welle
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