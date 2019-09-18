Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по Донбассу

Киев разработал план для разрешения конфликта в Донбассе, который можно условно назвать "формулой Зеленского", заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире украинского телеканала ICTV. Передача "Свобода слова", в которой он принимал участие, была показана вечером 16 сентября.
План Владимира Зеленского подразумевает, что "мы сделаем все шаги, которые можем, чтобы выполнить ожидания нашего народа", пояснил министр. В частности, речь идет, по его словам, о возвращении из России, Донбасса и Крыма всех украинских политзаключенных.
План включает в себя также ослабление правила для украинских пенсионеров, проживающих в районах Донбасса, оккупированных пророссийскими сепаратистами. Так, планируется разрешить им выезжать за пенсией из зоны конфликта не каждые 60 дней, а раз в год.
Киев может перейти к "новым радикальным мерам"
Пристайко отметил, что если не удастся решить проблему Донбасса в течение срока от шести месяцев до года, то придется "перейти к каким-то новым радикальным мерам". Министр не пояснил, что именно имеется в виду, но почеркнул: "У нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры".
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