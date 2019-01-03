Министр иностранных дел Украины Павел Климкин привел аргументы закрытия в России участков для голосования на выборах в Украине. Об этом глава МИДа пишет в своей колонке на "Украинской правде".
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Во-первых, говорит он, Россия по отношению к Украине является страной-агрессором и оккупантом, поэтому проводить выборы на территории этой страны априори весьма проблематичный и рискованный шаг.

Во-вторых, пишет Климкин, Россия очень далека от демократических норм и международного права, поэтому не сможет обеспечить проведение выборов в соответствии с критериями ОБСЕ.

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"Это показали незаконные, фейковые "выборы" в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе, это подтвердило вмешательство российских спецслужб в выборы в США и других европейских странах (о том, как проходят выборы в самой России, даже говорить не буду)", - отмечает глава МИДа.

Кроме того, считает Климкин, "надо быть неизлечимо наивным, чтобы поверить, что ФСБ и другие российские институты не станут влиять на украинские выборы на своей собственной территории".

Также, по его словам, Украину беспокоит безопасность своих граждан.

"Мы не можем гарантировать, что в день выборов не будут устроены опасные провокации. Пострадать могут и украинские избиратели, и наши сотрудники, и, в конце концов, сами здания дипучреждений", - пишет Климкин.

При этом главный дипломат Украины не сомневается, что все, кто примет участие в голосовании, обязательно окажутся под колпаком ФСБ и рискуют в ближайшее время стать жертвами репрессий.

Климкин сообщил, что в России сейчас находится более 2,5 миллионов украинских граждан, но, скорее всего, проголосовать собираются далеко не все.

"Обратите внимание, что на внеочередных президентских выборах в 2014 году в списки избирателей были включены 49 418 человек, при этом из них проголосовали 1134... И учтите, что между теми и нынешними выборами 5 лет войны, тысячи и тысячи погибших и раненых", - отмечает министр.

Он пояснил, что те украинские граждане, которые находятся на территории РФ временно (а это подавляющее большинство), смогут отдать свой голос в Украине по месту постоянного проживания.

Те же, кто проживает в России постоянно, будут иметь возможность проголосовать в посольствах Украины в Грузии, Финляндии и Казахстане.

Центральная избирательная комиссия Украины по просьбе МИДа 31 декабря закрыла все участки для голосования в России. Народный депутат, глава партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что намерен подать в суд на это решение ЦИК. Похожее недовольство выразил "Оппозиционный блок".

Украинская правда
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