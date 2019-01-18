По его словам, вопрос разрыва дипломатических отношений является "эмоциональным моментом".
"Более 2,5 млн украинцев находятся в Российской Федерации, почти 70 политических заключенных – на территории РФ и оккупированного Крыма. Мы проводили консультации с нашими друзьями и партнерами, чтобы они представляли наши интересы", - рассказал министр.
Однако, по словам Климкина, речь идет о большом объеме работы.
"Пока ни одна из стран не готова даже приблизительно выполнять тот объем работы, который выполняют наши консулы", - сказал министр.
"У нас по факту нет никаких дипломатических отношений с РФ. Они сведены к абсолютному минимуму, который направлен только на защиту наших граждан", - отметил он.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что визовый режим с Россией возможен только с введением биометрии.
"Фундаментальная позиция нашего министерства и моя личная: обычный визовый режим с Российской Федерацией – так, чтобы просто штампики ставить в паспорта, – он со страной-агрессором не будет работать", – сказал он на пресс-конференции в Киеве.
"Поэтому если принимать решение о визовом режиме с Российской Федерацией – это должен быть только биометрический визовый режим. Наша позиция, что мы должны сделать шаг к этому: системно начать снимать биометрические данные. Сейчас это не только россияне, но, в частности, это на них сфокусировано", – добавил Климкин.
"Я считаю, что мы должны сделать следующий шаг – и сейчас над этим работают в плане подготовки и соответствующего программного обеспечения, россияне, приезжая в Украину, должны предупреждать о своих поездках. Здесь есть еще некоторые нюансы, и правовые, и технические – но это должно быть введено", – подчеркнул министр.
Климкин отметил: "У нас не растет количество тех, кто выезжает в Россию, и россиян, которые въезжают, но и не спадает. Я считаю, что это плохо".
"Только биометрический режим с РФ будет эффективным и позволит нам эффективно контролировать, кто и как въезжает с территории России. Нам для этого нужно политическое решение, оно должно обсуждаться. Мы к этому готовимся", – сказал он.
По словам главы МИД, потребуются дополнительные усилия и ресурсы для этого:
"Чтобы справиться с биометрическим визовым режимом (потоком желающих – ред.) нам нужно дополнительно около 70 консулов в начале, потом мы, конечно, уменьшим это количество... Но я считаю, что к этому нужно двигаться".
"С Россией нужно понимать: кто въезжает, как въезжает. Нужно, чтобы у всех были паспорта (биометрические). Без этого эффективный контроль невозможен", – подчеркнул он.
Кроме того, Климкин сказал, что будет и дальше оказывать толчок в вопросе двойного гражданства, которое нужно Украине.
"Мы представили свое предварительное видение... Я сказал, что никакого двойного гражданства для тех, кто с российскими паспортами, на сегодня, пока агрессия, не может быть", – сказал он.
Климкин уточнил, что нужно сформулировать критерии – в частности, есть проблема крымских татар, живущих в Турции после выезда из Крыма.
"Это (двойное гражданство – ред.) нам позволило бы решить несколько важных проблем. Но нужна откровенная и очень искренняя дискуссия", – отметил он.
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