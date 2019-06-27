Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Верховная Рада должна отозвать приглашение для ПАСЕ быть наблюдателями на парламентских выборах в Украине, если Ассамблея подтвердит полномочия российской делегации.Об этом он написал в Facebook.
Ukrainos užsienio reikalų ministras Pavlo Klimkinas
© AP / Scanpix

"Если ПАСЕ подтвердит полномочия российской делегации, то я бы на месте Верховной Рады отозвал приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за нашими парламентскими выборами. Ведь ПАСЕ с российскими депутатами и ПАСЕ без них – это, как говорят в Одессе, две большие разницы", - написал Климкин.

Он напомнил, что в начале января направил письмо директору Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингиборг Солрун Гисладоттир, в котором четко сказал, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей по линии ОБСЕ. Тогда все с пониманием отнеслись к такой позиции Украины.

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"В конце концов, кто эти люди, чтобы учить нас демократии после того, как они позволили РФ вернуться в ПАСЕ? Кто очень хочет, пусть принимает участие в составе двусторонних миссий наблюдения. Но доверия к этой Ассамблее у нас больше нет", - подытожил Климкин.

Подробнее о том, что происходило в ПАСЕ в начале этой недели, читайте в статье "Спамеры-защитники: как Украина боролась за сохранение санкций против России в ПАСЕ".

В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в Ассамблее без ограничений права голоса.

25 июня российская делегация подала заявку на подтверждение своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Украина и Грузия обжаловали полномочия российской делегации в ПАСЕ.
Украинская делегация решила остановить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы в знак протеста против решения об уничтожении санкционного механизма.

25 июня в Киеве пикетировали посольства стран, снявших санкции с РФ в ПАСЕ.

Украинская правда
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