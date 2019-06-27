"Если ПАСЕ подтвердит полномочия российской делегации, то я бы на месте Верховной Рады отозвал приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за нашими парламентскими выборами. Ведь ПАСЕ с российскими депутатами и ПАСЕ без них – это, как говорят в Одессе, две большие разницы", - написал Климкин.
Он напомнил, что в начале января направил письмо директору Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингиборг Солрун Гисладоттир, в котором четко сказал, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей по линии ОБСЕ. Тогда все с пониманием отнеслись к такой позиции Украины.
"В конце концов, кто эти люди, чтобы учить нас демократии после того, как они позволили РФ вернуться в ПАСЕ? Кто очень хочет, пусть принимает участие в составе двусторонних миссий наблюдения. Но доверия к этой Ассамблее у нас больше нет", - подытожил Климкин.
Подробнее о том, что происходило в ПАСЕ в начале этой недели, читайте в статье "Спамеры-защитники: как Украина боролась за сохранение санкций против России в ПАСЕ".
В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в Ассамблее без ограничений права голоса.
25 июня российская делегация подала заявку на подтверждение своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Украина и Грузия обжаловали полномочия российской делегации в ПАСЕ.
Украинская делегация решила остановить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы в знак протеста против решения об уничтожении санкционного механизма.
25 июня в Киеве пикетировали посольства стран, снявших санкции с РФ в ПАСЕ.
В Израиле российских военных обвинили в сбоях GPS в аэропорту Тель-Авива
Россия может нести ответственность за сбои в работе...
В самолете, сопровождавшем президента Бразилии на саммит G20, нашли 39 кг кокаина (2)
На одном из военных самолетов, сопровождавших лайнер...
Глава МИД Украины: доверия к этой Ассамблее у нас больше нет (6)
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин...
Встреча представителей Еврокомиссии и Nord Stream 2 завершилась безрезультатно (2)
Европейская комиссия не хочет идти на уступки по...
НАТО готовится к расторжению договора о РСМД (3)
У НАТО есть множество вариантов ответных действий на...
TOP новостей
Кто в Литве возмещает ущерб, если виновник ДТП - водитель самоката или велосипедист (54)
Многие летом не пользуются автомобилями, если не ездят...
Гражданский активист о событиях в Грузии: нельзя быть вечно зависимым от "российской иглы"
20 июня в Грузии разразился скандал во время заседания...
По дороге на литовское взморье отдыхающих ждет еще одно препятствие (2)
Уже в следующем году водителей будет ждать серьезное...
В Литве заметили молодого медведя: неужели в нашу страну вернулись эти хищники (41)
Еще 100 лет назад медведи водились в литовских лесах и...
В Литве после изнуряющей жары ненадолго придет прохлада
В четверг в Литве установится более прохладная погода....