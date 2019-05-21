По мнению министра, на сегодняшний день без внутренних кардинальных изменений в Украине потенциал для внешней поддержки Украины исчерпан.
"То есть нам нужно идти вперед. Потому что окошко и в НАТО, и в ЕС, если мы не сделаем прорыва в ближайшие годы, может закрыться", - отметил Климкин.
"Один коллега об этом откровенно сказал: или вы перезагружаете политическую систему и экономику в стране, или дальше вы никуда не идете. Несмотря даже на большое количество полезных и классных реформ, которые сделали до этого", - рассказал он о разговоре на министерской встрече "Восточного партнерства".
Напомним, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский встретился с главами иностранных делегаций и послами иностранных государств и пообещал им, что "Украина будет иметь славу по всему миру".
Instagram: в сеть утекли данные почти 50 млн пользователей, включая известных блогеров
На платформе Amazon Web Services была найдена открытая база с...
Глава МИД Украины: без прорыва в ближайшие годы окно в НАТО и ЕС может закрыться (7)
Глава МИД Украины Павел Климкин утверждает, что без...
Нападавшему на мечети в Новой Зеландии предъявлено обвинение в терроризме. Только сейчас
Брентону Тарранту, обвиняемому в убийстве 50 человек в...
Мадуро хочет провести внеочередные парламентские выборы (2)
Временный президент Венесуэлы Гуайдо считает, что...
Экс-президента Аргентины Кристину Киршнер судят за отмывание денег
В Буэнос-Айресе начался суд над бывшим президентом...
TOP новостей
Порядок проведения техосмотра в Литве может измениться (33)
Услуги техосмотра в Литве предоставляют десять...
Ошибка ГИК: голосовавшему на выборах в ЕП иностранцу дали бюллетень для голосования на выборах президента Литвы (2)
Гражданин Великобритании Марк Адам Гарольд 21 мая...
Науседа решил ответить: средства штаба Шимоните ушли в карман членов партии и родственников консерваторов (1)
20 мая, меньше чем за неделю до второго тура...
Профессор Ландсбергис: мы в Европе можем стать очень значимыми (52)
20 мая в студии DELFI состоялись дебаты перед выборами в...
Специалисты обеспокоены: большинство жителей Литвы неверно себе представляет значение выборов в ЕП (10)
В конце мая граждане Евросоюза будут выбирать членов...