Накануне визита в Турцию канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Евросоюз в нарушении соглашения по беженцам. "Мы выполняем соглашение и принимаем назад высылаемых беженцев. А что ЕС? ЕС обещал нам выплатить 3 миллиарда евро в конце 2016 года, и еще 3 миллиарда в конце 2018 года. Уже 2020-й год, а мы полностью не получили еще первые 3 миллиарда", - заявил Чавушоглу в интервью изданию Bild, которое вышло в четверг, 23 января.
Кроме недополученных денег глава турецкого МИД обвинил ЕС в других нарушениях договоренностей - в частности, Турцию не приняли в таможенный союз, а также приостановились переговоры о вступлении Турции в ЕС. По словам Чаушоглу, Турция имеет полное право открыть свои границы для беженцев, стремящихся в Евросоюз.
24 января Меркель проведет в Стамбуле переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который пять дней назад сам принял участие в берлинской международной конференции по Ливии. Эрдоган в январе начал отправку в Ливию войск для поддержки Правительства национального согласия. Канцлер Германии пытается предложить мирный сценарий выхода Ливии из гражданской войны.
В январе появилась информация о том, что ЕС на три четверти сократил финансовую помощь Турции. В то же время, по данным верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, выплаты Турции, предусмотренные в соглашении по беженцам, не сокращены.
TOP новостей
Кто на самом деле стоит за спиной Наркевича: им и тень Кремля не страшна (118)
Дискриминация по национальному признаку. Оценивать по...
Новые правила в Литве действуют давно, но водители еще их не усвоили (30)
Несмотря на то, что некоторые муниципалитеты в Литве...
Литовское государство сделало информацию открытой: доходы и расходы страны – как на ладони (20)
С 23 января в открытом доступе появились все данные...
Глава Vilniaus vandenys о загрязнениях: все расходы взыщем с компаний (8)
Генеральный директор Vilniaus vandenys Марюс Швайкаускас...
Крупнейшие зарплаты в Литве – в компаниях иностранного капитала (3)
Самые высокие зарплаты в Литве в 2018 году платили...