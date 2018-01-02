По мнению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, поток сирийских беженцев в Европу ослабнет, если Анкаре вместе с Тегераном и Москвой удастся договориться о прекращении огня в Сирии. "Я надеюсь, что мы сможем закрепить режим прекращения огня", — заявил он в интервью агентству dpa, опубликованном во вторник, 2 января.
Совместные усилия Турции, РФ и Ирана уже значительным образом улучшили ситуацию в охваченной гражданской войной стране, считает Чавушоглу. "Я довольно оптимистичен. Ситуация в Сирии намного лучше, чем год назад… Если война в Сирии разгорится с новой силой, то, конечно, в Турцию будут приезжать больше беженцев, возрастет давление и на Европу", — добавил турецкий министр.
Разногласия с РФ
Одновременно глава МИД Турции указал на разногласия с Москвой, продолжающие существовать, несмотря на совместные усилия по сирийскому урегулированию. В особенности они касаются будущего сирийского президента Башара Асада.
"С нашей точки зрения, Асад не может объединить Сирию. По нашему мнению, такой режим не должен оставаться даже в качестве переходного варианта", — заявил Чавушоглу.
Кроме того, турецкий министр подчеркнул, что сделка по приобретению у РФ зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" не означает разрыв Анкары с Вашингтоном. 29 декабря Россия и Турция подписали в Анкаре соглашение о предоставлении кредита на приобретение четырех дивизионов С-400. Начало поставок запланировано на первый квартал 2020 года. Сумма контракта составила 2,5 млрд долларов (2,1 млрд евро). При этом большая часть суммы — 55 процентов — должна быть покрыта за счет российских кредитных средств. Остальные 45 процентов Анкара выплатит в виде аванса.
Ранее США раскритиковали планы Турции приобрести у России комплексы С-400. В частности, в июле представитель Пентагона Джефф Дэвис выразил обеспокоенность, что приобретение Анкарой российского оружия может создать сложности для военного взаимодействия внутри НАТО.
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