Министр иностранных дел и вице-премьер Сирии Валид Муаллем потребовал немедленного вывода с территории своей страны военных сил США, Франции и Турции. Свое заявление Муаллем сделал в субботу, 29 сентября, на дебатах в ООН. Американская армия и солдаты из двух других стран представляют собой "оккупационные войска", с которыми будут "обращаться соответствующим образом", добавил Муаллем. "Они должны уйти незамедлительно и без каких-либо условий", - сказал сирийский политик.

Валид Муаллем также предсказал скорую победу сирийских правительственных войск над повстанцами. "Битва против терроризма почти окончена", - заметил политик. По его словам, бои будут остановлены, когда Сирия будет освобождена от террористов и "незаконного зарубежного присутствия". Уже сейчас положение в стране "стабильнее и безопаснее", что может явиться условием для возвращения большого количества беженцев.

Правительственные войска в Сирии при поддержке российской армии вернули под свой контроль немалую часть страны. Последней территорией, остающейся под контролем противников режима президента Асада, остается провинция Идлиб.