Министр иностранных дел и вице-премьер Сирии Валид Муаллем потребовал немедленного вывода с территории своей страны военных сил США, Франции и Турции. Свое заявление Муаллем сделал в субботу, 29 сентября, на дебатах в ООН. Американская армия и солдаты из двух других стран представляют собой "оккупационные войска", с которыми будут "обращаться соответствующим образом", добавил Муаллем. "Они должны уйти незамедлительно и без каких-либо условий", - сказал сирийский политик.
Валид Муаллем также предсказал скорую победу сирийских правительственных войск над повстанцами. "Битва против терроризма почти окончена", - заметил политик. По его словам, бои будут остановлены, когда Сирия будет освобождена от террористов и "незаконного зарубежного присутствия". Уже сейчас положение в стране "стабильнее и безопаснее", что может явиться условием для возвращения большого количества беженцев.
Правительственные войска в Сирии при поддержке российской армии вернули под свой контроль немалую часть страны. Последней территорией, остающейся под контролем противников режима президента Асада, остается провинция Идлиб.
В ДНР сообщили о гибели трех детей из-за взрыва мины под Горловкой (3)
Еще один ребенок был ранен и госпитализирован в тяжелом...
Выборы в Бразилии: десятки тысяч женщин вышли на акцию против "бразильского Трампа"
Десятки тысяч бразильянок вышли на акцию против крайне...
Министр внутренних дел США: американские ВМС способны устроить морскую блокаду России (138)
Глава МВД США Райан Зинке заявил, что американские ВМС...
Великобритания отправит 800 военных в Норвегию для сдерживания РФ (6)
Лондон принимает меры в связи с возросшей военной...
TOP новостей
В связи с переездом конной полиции депутат обращается в правоохранительные органы (8)
Консерватор Арвитас Анушаускас намерен обратиться в...
Увиденное в магазине Norfа озадачило: это новая стратегия? (44)
Всем известно, что существует немало маркетинговых...
Витаутас Ландсбергис: правящие пытаются создать демократию "бандочек" (141)
Почетный председатель партии Союз...
Землетрясение и цунами в Индонезии: более 800 погибших
В Индонезии более 800 человек погибли в результате...