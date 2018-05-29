"Должны быть какие-то результаты, изменение поведения России на международной арене, чтобы эти санкции смягчить, однако ничто на это не указывает", - сказал Чапутович, отвечая на вопрос об ограничительных мерах против России.

По словам главы МИД Польши, российская сторона также не соблюдает минские договоренности. Отметим, что несоблюдение соглашений по Украине чаще всего вменяется в вину России, когда на Западе обосновывают необходимость продления санкций, введенных из-за украинского конфликта в 2014 году.

Чапутович сообщил, что из Брюсселя он отправится в Нью-Йорк, где в штаб-квартире ООН будет обсуждаться ситуация на востоке Украины и "российская агрессия". "Это очередная проблема, которая не решается согласно минскими договоренностями", - отметил министр.​ ​

Ранее польский портал Onet со ссылкой на документ Минобороны Польши сообщил, что Варшава предложила заплатить 1,5-2 млрд долларов за создание на территории страны постоянной военной базы США.

В Минобороны Польши отмечали, что постоянное присутствие в стране дивизии ВС США является "необходимым для сдерживания усилившейся и опасной позиции России, которая угрожает Европе".

В Варшаве подчеркивали, что создание постоянной военной базы США в Польше отвечает интересам польской стороны, пытающейся обеспечить безопасность на фоне "российской угрозы", а также соответствует Национальной оборонной доктрине США, определяющей агрессию России как главную угрозу стране.