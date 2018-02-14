Зейлстра объявил о своей отставке всего за несколько часов до того, как должен быть отправиться в Москву с официальным визитом.
О своем решении министр сообщил на заседании парламента, куда был приглашен депутатами для дачи объяснений, после чего не смог скрыть слез.
В ходе своей предвыборной кампании в марте 2017 года Зейлстра утверждал, что в 2006 году лично слышал, как Путин говорил о планах региональной экспансии и создании "большей России". Как уточняет Financial Times, в то время Зейлстра работал по контракту с энергетической группой Shell.
В понедельник на этой неделе министр признал в интервью одной из нидерландских газет, что солгал и на самом деле не присутствовал в помещении, где Путин якобы сделал соответствующий комментарий. По словам Зейлстра, таким образом он пытался лишь защитить свой источник информации — человека, который был в помещении, где прозвучали слова российского президента.
В среду, заявив о своей отставке, политик признал, что совершил самую большую ошибку в своей политической карьере, и сказал, что не хочет бросать тень на министерство, так как Нидерланды заслуживают такого главу МИД, который "был бы выше любых подозрений — как на родине, так и за рубежом".
"В сложившихся обстоятельствах я не вижу иного выхода, кроме как вручить Его Величеству прошение об отставке", — заявил министр, в глазах которого стояли слезы.
Однако, признав, что он повел себя глупо, Зейлстра продолжает настаивать на том, что Путин действительно произнес такие слова.
Российское посольство в Нидерландах выпустило заявление, в котором сказано, что слова Зейлстра "не выдерживают никакой критики и направлены исключительно на распространение неверного представления об истинных намерениях" Москвы.
Зейлстра занимал пост министра иностранных дел Нидерландов лишь последние четыре месяца, но он является ближайшим соратником премьер-министра страны Марка Рутте и помог ему в прошлом году сформировать межпартийную коалицию.
После того как выяснилось, что сам премьер узнал правду несколько недель назад, но не сообщил об этом парламенту, депутаты поставили на голосование вопрос о доверии Рутте, однако вотума недоверия объявлено не было.
"Ложь — это грех, но не смертный грех", — заявил премьер, добавив, что по сути заявления главы МИД являются правдивыми.
"Если вы посмотрите на то, чем Россия занимается последние 10-15 лет, на ту политику, которую она проводит, вы будете вынуждены признать, что политика эта нацелена на экспансию", — заявил Рутте.
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