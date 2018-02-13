Ранее Зейлстра утверждал, что в 2006 году, будучи сотрудником энергетической компании Shell, он вместе с ее главой Йеруном ван дер Виром присутствовал на встрече с Путиным, проходившей на даче президента. Тогда, по словам Зейлстры, Путин заявил, что считает Беларусь, Украину и страны Балтии частью "великой России".

”Я сидел в самом конце комнаты, но четко слышал ответ Владимира Путина на вопрос, что он понимал под "Великой Россией". (…) Он был таким: это Россия, Белоруссия, Украина и страны Прибалтики. И неплохо бы Казахстан”, — рассказывал политик.

Теперь глава МИД Нидерландов признался, что на встрече он сам не присутствовал, а услышал эту историю от другого человека, который там был. Его имя Зейлстра называть отказался, но отметил, что готов поручиться за то, что тот не врет.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, комментируя признание Зейлстры, заявил, что не считает его ложь благоразумным поступком. Вместе с тем Рютте отметил, что министр, "внимание которого привлекла важная информация", пытался защитить надежный источник информации.

Встреча главы МИД Нидерландов с его российским коллегой Сергеем Лавровым должна состояться в Москве 13 февраля.