Глава МИД Люксембурга предупредил о новой волне миграции в ЕС

Миллионы беженцев могут хлынуть из Ирана в ЕС в случае обострения противостояния между США и Ираном в регионе. Такой прогноз сделал министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в интервью немецкой газете Die Welt am Sonntag, опубликованном на сайте еженедельника в субботу, 6 июля.
"Если ситуация (в ходе конфликта - Ред.) между Вашингтоном и Тегераном продолжит накаляться, возникнет угроза того, что три миллиона афганцев, проживающих в Иране, покинут страну", - заявил политик.
В то же время Ассельборн призвал иранские власти не отказываться от исполнения обязательств Тегерана по ядерному соглашению 2015 года. В противном случае отношения между Ираном и Европейским Союзом будут испорчены, а это не пойдет на пользу ни одной из сторон, подчеркнул дипломат. "Я могу только предостеречь Иран от того, чтобы начать в воскресенье обогащать уран выше разрешенной нормы", - отметил политик.
Конфликт между США и Ираном
В среду президент Ирана Хасан Роухани на заседании кабинета министров в Тегеране заявил, что с воскресенья, 7 июля, Иран снимает с себя обязательства ограничивать обогащение урана 3,67 процента. Высокообогащенный уран может использоваться для создания ядерного оружия.
Конфликт США с Ираном обострился после того, в мае 2018 года Вашингтон в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки по Ирану. После этого Тегеран также отказался выполнять часть своих обязательств в рамках СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. - Ред.). В ответ США ужесточили экономические санкции против Ирана и направили в регион военные корабли и бомбардировщики.
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