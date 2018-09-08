Ринкевич во время встречи с президентом Греции Прокопиосом Павлопоулосом и министром иностранных дел Николаосом Котзиасом выразил мнение, что "с большей силой применяются российские гибридные методы борьбы, которые находят выражение в пропаганде, вмешательстве в выборы, в экономическом нажиме и киберпреступлениях, что создает неопределенность и неясность в отношении безопасности в Европе".
"Несмотря на различия в точках зрения по отношению к вопросу о финансировании, саммит НАТО в Брюсселе для нас был успешным. Мы продемонстрировали трансатлантическое единство, силу и решительность, и союзники еще раз подтвердили взятые на себя обязательства вкладывать больше средств в оборону. Мы надеемся, что единое понимание существенно снизит напряженность в отношении равного распределения нагрузки", — отметил Ринкевич.
7 сентября министр иностранных дел Латвии посетил Грецию, чтобы обсудить актуальные вопросы ЕС и политики безопасности, сотрудничество в международных организациях, а также двустороннее сотрудничество Латвии и Греции, в том числе в сфере экономики, культуры и образования.
Во время встречи с президентом Греции Ринкевич сделал акцент на активном политическом диалоге между Латвией и Грецией, который следовало бы укреплять также и в других сферах, особенно в экономике и в содействии бизнес-контактам. Министр засвидетельствовал желание президента Латвии Раймонда Вейониса встретить президента Греции на саммите группы Аррайолуш (Arraiolos), который состоится в Риге.
В беседе с министром иностранных дел Греции Котзиасом министр иностранных дел Латвии подчеркнул желание интенсифицировать сотрудничество с сфере транспорта и логистики. Министры иностранных дел Латвии и Греции были единодушны в отношении необходимости укрепления диалога между северными и южными странами ЕС.
Министры обсудили дискуссии, проходящие в странах ЕС в связи с предложением многолетнего бюджета ЕС на 2021–2027 годы. "Латвия и Греция имеют схожие интересы в переговорах о многолетнем бюджете ЕС на 2021–2027 годы в отношении Политики кохезии и сельского хозяйства, поэтому надеемся, что мы сможем работать вместе. Сильному ЕС необходимо продолжение конвергенции, а предложение Европейской Комиссии уменьшить финансовый объем Политики кохезии и недостаточное выравнивание прямых платежей этого не обеспечивают", — подчеркнул Ринкевич.
Он подтвердил готовность Латвии увеличить платежи в бюджет ЕС, чтобы было достаточно ресурсов как на преодоление новых вызовов, так и на реализацию традиционных политик ЕС. "Важно достигнуть своевременной договоренности в отношении многолетнего бюджета Европейского Союза, чтобы не задерживать ввода фондов и проектов и создать положительный политический сигнал о единстве Европейского Союза", — сказал Ринкевич.
Должностные лица провели дискуссию о будущем ЕС и ходе переговоров о Брексит. Ринкевич выразил поддержку Греции в отношении ее вклада в решение вызовов, касающихся вопросов миграции. Министр обратил внимание на то, что Латвия выполняет решения о перемещении ищущих убежище, выполняя, таким образом, обязательства по приему их из Греции.
При обсуждении сторонами вопроса Западных Балкан, глава МИД Латвии выразил поддержку интеграции Западных Балкан в ЕС и целям председательства Австрии в ЕС в отношении Западных Балкан, поскольку ясная, опирающаяся на индивидуальный подход перспектива ЕС является сильным, вызывающим положительные изменения инструментом для сближения Западных Балкан и ЕС.
Министр иностранных дел Латвии положительно оценил концептуальную договоренность о начале переговоров между ЕС и республиками Северная Македония и Албания в 2019 году.
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