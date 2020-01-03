"Развитие военных возможностей наглядно демонстрирует желание России получить преимущество в соревновании с НАТО. Хотя возможность реальных инцидентов оценивается как низкая, с учетом высокой централизации политической власти в России и неизменных амбиций к контролю над соседними странами ситуация с безопасностью в регионе может за очень короткое время измениться", - говорится в докладе (цитата по "Интерфаксу").

В разделе доклада о трансатлантических отношениях и международной безопасности глава МИД утверждает, что "Россия продолжает действовать в противовес принципам международного права, и ее действия нацелены на конфронтацию с Западом", передает ТАСС.

"Концентрация широкого спектра военных сил и вооружения, которое продолжается в Калининграде и в Западном военном округе, а также инсценированное на учениях летом блокирование морских путей являются сознательной демонстрацией силы Россией. Кроме того, в этом контексте нужно следить за военным сотрудничеством России и Беларуси, учитывая географически стратегическое положение Беларуси и интерес России укрепить свое военное присутствие в Беларуси", - отмечается в докладе.

Упомянутые учения ВМФ России под названием "Океанский щит - 2019" проводились с 1 по 15 августа 2019 года. В них были задействованы 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС), а также более 10 тысяч военнослужащих. В ходе маневров была проверена готовность флота к защите национальных интересов России и отработано оперативное управление силами флота.