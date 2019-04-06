Во время рабочих сессий встречи министры обсудили актуальные вопросы евроатлантической безопасности и необходимые шаги по осуществлению решений Брюссельского саммита 2018 года.
Во время встречи у министров состоялся обмен мнениями о России и создаваемых ею вызовах, в частности, об агрессивных действиях России в отношении Украины, нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также других шагах России, угрожающих евроатлантической стабильности и безопасности, сообщает пресс-служба МИД Латвии.
Ринкевич выразил убежденность, что НАТО является краеугольным камнем безопасности Европы на протяжении уже более 70 лет. Латвия как полноправное государство-участник альянса участвует в совместном укреплении безопасности уже 15 лет. Свидетельством тому служит вклад в оборону, так как Латвия является одним из семи союзников по НАТО, которые вкладывают в оборону 2% от ВВП в соответствии с коллективно принятыми союзниками решениями.
Министр иностранных дел Латвии выразил позицию, что необходимо сохранять единство союзников по НАТО, с тем чтобы продолжать осуществлять эффективную политику сдерживания. Поэтому является существенным сохранять тесные трансатлантические связи, что является одним из элементов для достижений НАТО в будущем. Принимая во внимание напряженную ситуацию с безопасностью в регионе Черного моря, государства-участники НАТО в этом регионе должны оказать поддержку альянса. Также следует продолжать работать над повышением устойчивости в борьбе с различными видами гибридных угроз.
Говоря о стратегических вызовах альянсу, министр выразил поддержку более широкой дискуссии в рамках НАТО об отношениях с Китаем. Министры провели также дискуссию об участии НАТО в международной борьбе против терроризма и о ситуации в Афганистане.
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