Ракетный удар по Соединенным Штатам, по словам министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, после угроз Дональда Трампа в адрес Северной Кореи "стал неизбежным". Об этом глава северокорейского МИДа заявил, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в субботу, 23 сентября.

Министр заверил, что его страна предпримет "беспощадные, превентивные меры", если Вашингтон попытается "обезглавить" руководство или вооруженные силы КНДР. "Никто, кроме самого Трампа, не виноват в этой самоубийственной миссии", - заявил Ли Ён Хо, пригрозив Вашингтону "визитом ракет на территорию США".

Словесная перепалка Трампа и Ына

Накануне Ким Чен Ын в ответ на угрозу Трампа полностью уничтожить КНДР назвал президента США "выжившим из ума стариком", который дорого заплатит за свои угрозы. В заявлении, обнародованном через несколько часов после объявления Вашингтоном новых санкций против Пхеньяна, Ким Чен Ын заявил, что он расценивает слова Трампа как объявление войны его стране. "Я несомненно и определенно усмирю огнем выжившего из ума старика", - заявил Ын.

Провокации со стороны КНДР в последнее время следуют одна за другой. Северная Корея не прекращает запускать ракеты разной дальности, а 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы. Президент США Дональд Трамп в связи с этим не исключил военного ответа на действия Пхеньяна, пообещав ответить "с огнем и яростью" в случае, если Пхеньян продолжит испытания ракет.

Вечером в субботу несколько американских бомбардировщиков в сопровождении истребителей совершили рейд вдоль берегов КНДР в непосредственной близости от воздушного пространства этой страны. По словам представителя Пентагона, это был сигнал Пхеньяну о том, что США рассматривают разные варианты ответа на угрозы.