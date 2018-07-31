"Мы слишком часто используем слово "массовый"… Мы говорим о 20 тысячах мигрантов в год в стране с населением свыше 40 млн человек. Это не массовая миграция", — сказал дипломат по итогам переговоров с главой МИД Иордании Айманом Сафади в Мадриде.
"Это не "массово" в сравнении с 3,5 млн сирийских беженцев, проживающих сейчас в Иордании", — добавил глава МИД Испании. Для сравнения, население Иордании составляло до этой миграционной волны 6,5 миллиона человек, пишет El Pais.
На этом фоне 180 тысяч мигрантов, прибывших в Италию в 2016 году, не воспринимается как миграционный кризис. Особенно если учесть, что население Италии превышает 60 миллионов человек.
Глава МИД Иордании рассказал о достигнутых страной впечатляющих успехах в решении миграционного вопроса. Лишь 10 процентов прибывших сирийцев проживает в лагерях беженцев, а остальные фактически инкорпорированы в общество и распределены по всей территории страны.
Хотя в Иордании остро стоит проблема безработицы, которая достигает 18,4%, власти предоставляют льготы беженцам в поиске работы и упрощенный порядок получения разрешений на трудовую деятельность.
По словам Борреля, прибывающие беженцы способны омолодить Европу при нынешних показателях рождаемости, сообщает "Интерфакс". "Демографическое развитие Европы показывает, что если мы не хотим постепенно превратиться в стареющий континент, нам нужна новая кровь. И не похоже, что эта новая кровь придет к нам за счет нашей склонности к размножению", — пояснил Боррель.
По статистике Международной организации по миграции, с начала года в Испанию через Средиземное море прибыли примерно 21 тысяча мигрантов, в то время как потоки беженцев по маршруту Ливия-Италия сократились на 80%. При попытке добраться до испанского побережья в 2018 году погибли 304 человека.
Глава МИД Испании заявил, что стареющей Европе нужна новая кровь
Глава МИД Испании и экс-председатель Европейского...
"Украинский" счет: какие санкции ввел Евросоюз в отношении России (36)
Аннексия Россией Крыма и поддержка Москвой...
Ответственность за гибель велотуристов в Таджикистане взяло на себя "Исламское государство"
Террористическая группировка " Исламское государство "...
Власти Франции запретили использование мобильных телефонов в школах (1)
Парламент Франции окончательно одобрил законопроект,...
Трамп заявил, что согласен на встречу с президентом Ирана "без предварительных условий"
Дональд Трамп объявил, что готов встретиться с...
TOP новостей
Ответ мэрии: плата за вывоз мусора не может быть снижена из-за некачественного предоставления услуги (9)
Вильнюсская мэрия ответила на запрос Государственной...
Предупреждения не сработали: приложение Yandex. Taxi загрузили тысячи жителей Литвы (7)
За три дня приложение компании российского капитала...
Премьер Литвы тоже предлагает не пользоваться гаджетом Yandex. Taxi (123)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис предлагает,...
"Миссия Сибирь" поехала в Казахстан, а российские студенты приводили в порядок захоронения в Литве (32)
Студенты Великолукской академии спорта Виктория...
Глава МИД Литвы приветствует санкции в отношении 6 компаний, строивших мост в Крым (21)
Во вторник министр иностранных дел Литвы Линас...